به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی که در جمع دست اندرکاران بخش تعاونی خوزستان در محل وزارت تعاون سخن می گفت با اشاره به فداکاری ها و ایثارگری های خوزستانی ها در هشت سال دفاع مقدس، گفت: خوزستان در تاریخ کشور وجه خاصی دارد، به ویژه در تاریخ دفاع مقدس هیچ نقطه ای از جغرافیای ایران نیست که سفرکرده ای در این استان نداشته باشد. خوزستان علاوه بر جمعیت کثیر و مزیت های اقتصادی، دارای مردمی مومن، پرتلاش و با اخلاص است.

وی با اشاره به نقش بخش مردمی تعاونی در اقتصاد تصریح کرد: رویکرد اقتصاد کشور باید تعاونی باشد و این بخش نیز سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد تا نه منجر به تکاثر ثروت در دست افراد و گروهای خاص شود و نه دولت اقتصاد را در دست داشته باشد.



عباسی با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد کشور در قالب تعاونی تاکید کرد: ما دنبال این نیستیم که کشورمان شبیه آمریکا و فرانسه و دیگر کشورهای پیشرفته باشد. البته نه این که نمی خواهیم کشورمان پیشرفت کند که تلاش می کنیم کشور در بسیاری از ابعاد بالاتر و متعالی تر باشد ولی نمی خواهیم که مدل آن کشورها را داشته باشیم چرا که جامعه و ویژگی های فرهنگی خاص خودمان را داریم و همین ویژگی ها را باید دنبال کنیم.

وی افزود: ما سعادت دنیا و آخرت را برای آحاد جامعه آرزومندیم و برای به دست آوردن چنین سعادتی لازم است که در نظام اجرایی برنامه ریزی کنیم.



وزیر تعاون بر تحقق مفهوم عدالت در جامعه تاکید کرد و گفت: فلسفه اصلی شکل گیری حکومتهای الهی و نیز نظام جمهوری اسلامی بر پایه عدالت بود، اگر در جامعه ای عدالت وجود نداشته باشد ما پیشرفت این جامعه را نیاز نداریم چراکه اکثریت مردم عقب می مانند و به همین خاطر است که در اصل 43 قانون اساسی بر ضرورت امین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد، تاکید شده است.



عباسی با تاکید بر اهمیت بخش مردمی تعاونی خاطرنشان کرد: همان گونه که برای بسیج و جهاد سازندگی هزینه کردیم تا مردم یاد بگیرند که چه گونه از کشور در برابر دشمنان دفاع و نیز ساخت و ساز کنند و کشور را بسازند، قرار بود ساختاری داشته باشیم که بتواند زمینه توانمند سازی مردم را برای حضور در اقتصاد فراهم و نظام هم برای آن هزینه کند. در حقیقت نظام وظیفه دارد برای رفع محرومیت ها در قالب تعاونی ها سرمایه گذاری کند و عده ای هم این امور را دنبال کنند اما متاسفانه به این موضوع توجه نشد چرا که چنین باوری در برخی وجود نداشت و مردم را رها کردند که خود بروند و کار کنند.



وی خاطر نشان کرد: ما ساختار را تشکیل دادیم اما امکانات را ارائه نکردیم. آنانی که قرار بود کمک کنند جلو نیامدند ولی در عوض تلاش کردند که ثابت کنند که بخش تعاونی و تعاونی ها جواب نمی دهند در صورتی که هدف این بود که اکثریت مردمی که از توانایی مالی و تجربه و توانمندی و شغلی نیز برخوردار نیستند در کشتی اقتصاد حضور یابند و سکان اقتصاد را در دست بگیرند و اصل 44 قانون اساسی هم در همین راستا است.



وزیر تعاون با اشاره به نقش بخش تعاونی در اقتصاد و سرنوشت اقتصادی جامعه تاکید کرد: واجب ترین ساختاری که باید مورد حمایت قرار گیرد، اگر همه بخش ها واگذار شو، بخش تعاونی است که باید وجود داشته باشد زیرا حیات ملت در توانمند سازی فراموش می شود.



عباسی با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان خوزستان افزود: در سال جهاد اقتصادی لازم است با توجه به مفاهیم انقلاب و رویکردهای آن در اقتصاد خیز برداریم و با روحیه جهادی و فداکارانه و ایثارگرانه در راه اشتغال بیکاران عمل کنیم.



وی از توافق همکاری یکی از بانکهای بزرگ کشور در کنار بانک توسعه تعاون برای ارایه تسهیلات به شرکتهای تعاونی خبر داد و گفت: از خیز بسیار خوبی که در استان خوزستان برای اشتغال کارجویان و امر مهم مسکن مهر برداشته شده از مدیرکل تعاون و کارکنان بخش تعاونی استان تشکر و قدردانی می کنم.