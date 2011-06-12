دو بازیکن جدید به تیم فوتبال فولاد پیوستند

به گزارش خبرنگار، امیر خالدی که در دو فصل گذشته در تیم نیروی زمینی تهران بازی می‌کرد، پس از پایان خدمت سربازی خود به تیم فولاد خوزستان پیوست و با این باشگاه قراردادی سه ساله بست. خالدی یکی از بازیکنان مستعد خوزستانی است که در چند پست می‌تواند بازی کند اما پست اصلی‌اش، هافبک چپ بوده و قابلبت بازی در پست هافبک میانی را دارد.

همچنین حکیم نصاری مهاجم 24 ساله که بازیکن آبادانی تیم نفت مسجدسلیمان که هشت گل برای تیم خود در مسابقات لیگ دسته اول به ثمر رساند، با عقد قرارداد رسمی به تیم فولاد پیوست. وی پیشینه بازی در تیم‌های ایرانجوان بوشهر، نفت اهواز، وحدت آبادان و شهرداری همدان را دارد.