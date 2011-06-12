آب شرب 8 روستای چناران با تانکر تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق جان فشان ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران، با اشاره به فرسودگی شبکه آب و فاضلاب در این شهرستان، اظهار داشت: افت آب زیر زمینی، کاهش آب دهی چاه ها و شور شدن باعث شده آب شرب ساکنان این هشت روستا بوسیله تانکر تهیه شود.

وی با اشاره به 13 هزار مشترک روستایی که آب شرب بهداشتی خود را از طریق 23 مجتمع آبرسانی بدست می آورند، افزود: هم اکنون 80 درصد جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند.

وی ادامه داد: هدر رفت آب در شبکه روستایی شهرستان بالا است که این موضوع ناشی از فرسودگی شبکه و انشعاب های غیر مجاز است.

وی گفت: هر یک از 23 مجتمع آبرسانی نیازمند حفر یک حلقه چاه جایگزین، برای مواقع اضطراری است.