برخورد انفعالی مسئولان با مسائل باعث افزایش مشکلات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا ظهر یکشنبه در کمیته حمل و نقل و سوخت استان با بیان اینکه در تمام روستاها امکان ایجاد ایستگاههای سی ان جی وجود ندارد، گفت: برای تعیین و مشخص کردن روستاهایی که ایجاد ایستگاهای سی ان جی برای آنها ضروریست بررسی جمعیت روستا و محل تردد و اتصال روستاهای دیگر مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی و کارهای اجرایی را درگیر کاغذبازی ها نکنید، اظهار داشت: برای ایجاد این ایستگاههای سی ان جی اولویت اول تعاونی های بخش خصوص استان بوده که از سوی دهیاری ها و بخشداران مشخص و سپس به فرمانداری ها ابلاغ می شود.

اشرف نیا همچنین تاکید کرد: مسیر روستاهای مورد نظر برای احداث ایستگاهای سی ان جی برای تسهیل مشکلات تردد روستاییان باید تا آخر تیر ماه جاری مشخص شود.

خودروهای روستایی با پلاک سفید ساماندهی شوند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ساماندهی خودروها با پلاک سفید گفت: ساماندهی خودروهای با پلاک سفید با تشکیل کمیته ای امکان تعویض خودروها بررسی و نحوه ساماندهی آنها مشخص شود.

اشرف نیا ادامه داد: رنگ ماشین و شماره پلاک خودروها در صورت نیاز ضروریست تغییر یابد و به ناوگان عمومی انتقال یابند.

وی همچنین گفت: برای تسهیل رفت و آمد این خودروها می توان یک مکان برای استقرار مشخص شود.

وی با تاکید بر اینکه ضروریست برای پارک خودروهای روستایی و جا به جایی مسافران در سطح شهر محل پارک سوار مشخص شود، اظهار داشت: با صلاحدید شهرداری می توان کاروانسراها و یا ساختمان های قدیمی را برای این منظور اختصاص داد.

اشرف نیا تاکید کرد: با آغاز فصل تحصیلی و مشکل ترافیک ضروریست تا آخر شهریور برای خودروهای پلاک سفید مکان یابی شود.

مسئولان سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تسلطی به وظایف خود ندارد

در بخش دیگری از این نشست افزایش قیمت 40 درصدی لاستیک، افزایش 45 درصدی روغن موتور و همچنین افزایش 25 درصدی قطعات در راستای هدفمندی یارانه ها از جمله مشکلات رانندگان کامیونها عنوان شد که به دلیل غیبت رئیس سازمان بازرگانی استان برای پاسخگویی به مشکلات مورد انتقاد شدید معاون استاندار آذربایجان شرقی قرار گرفت.

محمد اشرف نیا تصریح کرد: رئیس سازمان بازرگانی استان در کنترل قیمت و حمل و نقل و سوخت نقش خود را ایفا نکرده و هیچگونه تسلطی نسبت به این مسائل ندارد.

کپسول گاز درروستاهای آذربایجان شرقی به قیمت80 هزارریال توزیع می شود

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: کپسول گاز 11 کیلویی در برخی روستاهای استان به قیمت 80 هزار ریال توزیع می شود.

صفر اصغری گفت: در حالی که نرخ قانونی توزیع این کپسول ها 34 هزار ریال بوده ولی متاسفانه قیمت این کپسول ها در روستاها بین 55 هزار و 80 هزار ریال توزیع می شود.

وی افزود: شرکت های توزیع کننده گاز موظفند تا نرخ تعیین شده برای کپسول گاز را رعایت کنند ولی عدم رعایت این نرخ باعث بروز مشکلاتی برای روستاییان تلاشگر شده است

صفری روستاهای کلیبر، میانه، چارویماق و ورزقان را از جمله روستاهای شناسایی شده در گیر این معضل اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ساماندهی حمل و نقل روستایی، ابراز داشت: 15 هزار خودرو در روستاها با پلاک شخصی در حوزه حمل بار و مسافر فعال بوده و نیازمند ساماندهی هستند.

اصغری ادامه داد: برای ساماندهی حمل و نقل روستایی قرار است 102 پایانه حمل و نقل در روستاهای آذربایجان شرقی ایجاد شود که متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: همچنین دولت اداره راه و ترابری و شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی را ملزم به ایجاد ایستگاه هایCNG کرده که در این خصوص نیز اقدامی انجام نشده است

وی با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای به روستاها دارد، اعلام کرد: یک میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند که بدون هیچ هزینه ای زندگی خود را اداره می کنند، پس باید توجه ما به این قشر از جامعه بیشتر شود.