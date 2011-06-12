ناگفته ها به روایت تصویر؛از آسمان یک رنگ تا همه برای یکی

نخستین تصویر امروز مربوط به آلودگی هوا در عراق به دلیل وجود ذرات گرد و خاک است.

در این تصویر نمایی از شهر بغداد دیده می شود که هوای آن همانند هوای این روزهای اغلب شهرهای ایران آلوده است.

دومین تصویری که رسانه های جهان در مطالب امروز خود توجه چندانی به آن نکرده اند اما زیبایی های خاصی در خود پنهان دارد تجمع تعدادی قورباغه کوچک بر روی یک برگ است.

سومین تصویر امروز مربوط به مسابقات شنا در گل و لای در انگلیس است.

هرساله در انگلیس مسابقاتی چون قلط خوردن از تپه و شنا در گل و لای برگزار می شود که البته طرفداران زیادی دارد.

تصویر بعدی مربوط به چراندن بزها به روش سنتی در گرجستان است.

در این تصویر چوپانی دیده می شود که سرگرم چراندن دامهای خود در مراتع اطراف تفلیس ( پایتخت گرجستان ) است.

و آخرین تصویر مربوط به تلاش یک مجموعه برای موفقیت یکی از اعضای آن است که البته در انتها موفقیت آن فرد به نام کل مجموعه ثبت می شود.

در این تصویر اعضای تیم اتومومبیل رانی "فراری" دیده می شوند که خود را برای مسابقات فرمول یک کانادا آماد می کنند.