اولین نمایشگاه بزرگ کتاب علوم قرآنی هرمز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عامری بخشدار هرمز ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب علوم قرآنی هرمز یکی از وظایف مهم مسئولان و مدیران فرهنگی را پرداختن و بها دادن به موضوع کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: ترغیب و تشویق عموم مردم به مطالعه و گسترش شاخص های مربوط به سرانه مطالعه در جامعه نیازمند حضور تمامی سازمانها و نهاد ها می باشد.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از موثرترین روشها جهت ترغیب عموم مردم به مطالعه است و باید برای شناسایی علاقه و سلیقه مردم اقدام و مواردی ارائه شود که مورد نیاز مردم باشد.

وی گفت: برپایی چنین نمایشگاههایی با این وسعت و ابعاد به لحاظ جذب مخاطب و افزایش اشتیاق به کتاب در میان تمامی اقشار جامعه و عامه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عامری وجود چنین نماشگاههایی در بخش هرمز را لازم و ضروری عنوان کرد و با برشمردن آثار مثبت آن گفت: هویت ایرانی، دینی در حقیقت به منزله مدینه فاضله ای است که فعالان حوزه فرهنگ در مسیر رسیدن به این حد اعلا حرکت می کنند و این حرکت به معنای بازگشت به ریشه های اصلی و اصیل ماست و هر قدر که یک جامعه ای به لحاظ فرهنگی از این ریشه ها دور شود به بیراهه رفته و دچار از خود باختگی فرهنگی می شود.

در ادامه مهدی سلامتی سرپرست اداره ارشاد هرمز گفت: با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی این نمایشگاه راه اندازی شده است.

به گفته وی، هدف فرهنگ و ارشاد هرمز ایجاد سرعت و سهولت دسترسی به کتاب و رواج شیوه های نوین ارتباطی در جامعه اطلاعاتی می باشد.

مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد هرمز نیز گفت: با ارائه خدمات مناسب و دلپذیر وعرضه کتاب با تخفیفهای ویژه 15 الی 20 درصد گسترش فرهنگ کتاب خوانی و ارتباط مطلوبی میان افراد کتاب خوان با فن آوری نوین ارتباطی است.

وی گفت: در این نمایشگاه می توان به کامل ترین مجموعه کتابهای ایرانی شامل موضوعات عمومی، علوم قرآنی، کودکان، اجتماعی و ... دسترسی یافت.

سلامتی عنوان کرد: ناشران و توزیع کنندگان معتبر در این حرکت بزرگ جهت ترویج کتابخوانی همکار فرهنگ و ارشاد هرمز هستند، مجموعه این کتابها با بیش از دو هزار عنوان کتاب افتخار همکاری با دو ناشر که در بخش بین الملی کتاب حضور داشتند را دارد که موجب می شود مجموعه ای کامل از کتابها در مدت 10 روز در اختیار بازدید کنندگان عزیز قرار می گیرد.