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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

رحیمی عنوان کرد:

فارسی نویسی جواب آزمایشهای پزشکی در حال پیگیری است

فارسی نویسی جواب آزمایشهای پزشکی در حال پیگیری است

معاون اول رئیس جمهور از افزایش بودجه سلامت خبر داد و گفت: وزیر بهداشت پیگیر پیشنهاد فارسی نویسی جواب آزمایشهای پزشکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی روز یکشنبه در حاشیه نشست هیئتهای امنای دانشگاههای علوم پزشکی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت چه اقدامات و برنامه هایی در راستای کاهش هزینه های درمانی مردم انجام داده است، گفت: در حال حاضر 52 درصد از هزینه‌های درمانی را مردم پرداخت می‌کنند اما باید برسیم به جایی که این نگرانی از محدوده زندگی خانواده‌ها خارج شود.

وی افزود: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ارقام بزرگی به خزانه دولت برمی‌گردد که این هزینه‌ها صرف بهداشت و درمان هم می‌شود.

رحیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا بودجه سلامت افزایش می‌یابد، گفت: حتماً بودجه سلامت افزایش پیدا می‌کند ولی چقدر می‌شود را نمی‌دانم ما لایحه را تهیه می‌کنیم و تقدیم مجلس می‌کنیم و پس از تصویب مجلس این افزایش بودجه سلامت رخ خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به سئوالی مبنی بر پیگیری پیشنهاد فارسی نویسی جواب آزمایشهای پزشکی، گفت: وزیر بهداشت دستور داده است تا این موضوع پیگیری شود و امیدواریم بزودی نتایج آزمایشها را خودمان بتوانیم بخوانیم و بعد به متخصص مراجعه کنیم.

کد مطلب 1333469

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