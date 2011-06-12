قاتل دو قتل هولناک شهر کرمانشاه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری در خصوص جزئیات کشف راز دو فقره قتل در کرمانشاه گفت: در پی کشف جسد مردی جوان در حوالی رودخانه قره سو کرمانشاه، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس قرار گرفت.

سردار کشوری بیان داشت: جسد مقتول در حالی در یک عدد ساک مشکی رنگ کشف شد که آثار ضربات چاقو در سینه وی مشهود بود و از ناحیه کمر نیز با جسم برنده به طرزی دلخراش به دو قسمت تقسیم شده بود

وی ادامه داد: با انتقال متوفی به پزشکی قانونی و با پیگیری ماموران، خانواده متوفقی شناسایی شده و مشخص شد وی جوانی 24 ساله و بیکار بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: سرانجام تلاش شبانه روزی ماموران نتیجه داده و آنها با کار اطلاعاتی حساب شده خود و با استفاده از منابع خبری دریافتند، مدتی پیش یکی از افراد شرور و سابقه دار شهر با همکاری چهار نفر از برادران خود که آنها نیز از افراد بدنام و سابقه دار هستند، مرد جوانی را به منزل خویش برده و پس از ضرب و شتم شدید، وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده اند.

سردار کشوری اظهار داشت: با پیگیریهای ماموران و با اقدامات پلیسی ویژه، مخفیگاه متهم در یکی از محله های حاشیه ای شهر کرمانشاه شناسایی و در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه افزود: متهم که در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده در آگاهی چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، لب به اعتراف گشود و از قتل هولناک جوان 24 ساله با ضربات چاقو، سر نیزه و تیشه پرده برداشت.

وی تصریح کرد: متهم در خصوص انگیزه خود جهت انجام جنایت اظهار داشت که با مقتول به صورت مشترک با فردی به نام علیرضا دوست بوده اند و چند سال پیش که با علیرضا جهت تفریح به بیرون شهر رفته بودند، مقتول با کمک چند نفر از دوستانش قصد تجاوز به او را داشته اند که وی مقاومت کرده و اقدام به فرار کرده اما از مقتول کینه به دل گرفته است.

سردار کشوری اظهار داشت: طبق اعترافات قاتل، وی چندین بار به مقتول پیشنهاد داده تا به بهانه ای علیرضا را به مکانی بیاورد تا او را به قتل برساند، اما وی با اظهار اینکه او دوست من است از این کار سر باز زده و به همین دلیل از دست او عصبانی شده و روز حادثه پس از آنکه با چاقو چند ضربه به سینه او وارد کرده، با ضربات تیشه بدن او را دو قسمت کرده و در رودخانه انداخته است.

سردار کشوری عنوان داشت: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس آگاهی پرده از جنایتی دیگر توسط این متهم بی رحم برداشت و مشخص کرد که وی، علیرضا را نیز با همکاری یکی از دوستانش و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در خاتمه تصریح کرد: با توجه به اعتراف صریح متهم به دو فقره قتل، دستگیری همدست وی در دستور کار ماموران قرار دارد.