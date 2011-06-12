درگیری در منطقه "جسر الشغور"/ انتقاد اشتون و کی مون از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش گزارش داد که هم اکنون شهرک جسر الشغور شاهد درگیری شدید میان نیروهای امنیتی سوریه و افراد مسلح است. بنا بر اعلام مخالفان سوریه، بالگردهای سوری مناطق مختلف جسر الشغور را هدف قرار دادند.

نیروهای سوریه شب گذشته در راستای مقابله با حملات افراد مسلح 30 دستگاه تانک و 60 خودروی نظامی و دیگر تجهیزات خود را به این منطقه منتقل کرده بودند.

افراد مسلح در جسر الشغور از اوایل هفته گذشته تاکنون درصدد ایجاد ناامنی در این منطقه برآمده اند که مقابله نیروهای امنیتی سوریه و آوارگی هزاران نفر را در پی داشته است. در جریان این درگیری بیش از 120 نیروی امنیتی کشته شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در راستای تعامل دوگانه غرب با تحولات کنونی جهان عرب ضمن ابراز نگرانی از اوضاع فعلی سوریه از مقامات این کشور خواست که به خشونت علیه معترضین پایان دهند و به خواسته های آنها توجه کنند.

خبرگزاری آلمان نیز در همین رابطه گزارش داد "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان سفر به کلمبیا از تحولات اخیر سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد.

وی افزود: بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید خواسته های ملت خود را برآورده کند و هر چه سریعتر در این رابطه اقدامات فوری اتخاذ کند. خشونت علیه معترضین غیرقابل پذیرش است و مقامات سوریه باید از ملت خود دفاع کنند.

بان کی مون در ادامه گفت: مقامات سوریه باید از ملت خود دفاع کنند و به اصلاحات واقعی رو بیاورند.