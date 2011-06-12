انجام زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان حضرت زینب (س)

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهه مفیدی روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به آمار پایین زایمان طبیعی در کشور، گفت: در حال حاضر بیمارستان حضرت زینب (س) ظرفیت پوشش روزانه 50 بیمار را دارد که امیدواریم با احداث ساختمان جدید در کنار بیمارستان فعلی ظرفیت را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت بهداشت افزایش موارد زایمان طبیعی در کشور است، افزود: یکی از دلایل تمایل زنان به سزارین ، درد زیاد هنگام زایمان طبیعی است. در حالی که عمل سزارین عوارض بسیار زیادی دارد.

رئیس بیمارستان حضرت زینب (س) تصریح کرد: از این رو برای رایج کردن زایمان طبیعی در کشور و اینکه زنان بدون ترس و آرامش کامل زایمان طبیعی را انجام دهند از این پس در این بیمارستان، زایمان بدون درد انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زایمان طبیعی بدون درد در کشور وجود دارد اما به شکل اصولی انجام نمی شود بنابراین باعث بروز عوارض جانبی بسیاری در مادران می شود بدین شکل که با زدن سوزن به کمر مادر و اعمال بی حس زایمان انجام می شود.

مفیدی ادامه داد: در شیوه ای که در این بیمارستان به کار گرفته می شود، از ابتدای آغاز دردهای زایمان، بی دردی انجام می شود و دیگر نیاز به زدن سوزن به کمر نیست و برای تزریق بی دردی از رگ استفاده می شود.

وی همچنین از راه اندازی اولین کلینیک لیزرتراپی کشور در این بیمارستان خبر داد و گفت: در این کلینیک خدماتی در زمینه بیماریهای زنان، از بین بردن ترکهای روی شکم ناشی از زایمان، کاهش چربی موضعی، جوان سازی پوست، درمان کیست تخمدان و فیبرم رحمی ارائه می‌شود.