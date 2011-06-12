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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

رضایی:

بیمارستان امام حسین (ع) زنجان با کمبود نیرو مواجه است

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست بیمارستان امام‌حسین (ع) زنجان با اشاره به کمبود نیرو در این بیمارستان گفت: با وجود تنها یک پزشک و هشت کارشناس در بخش آزمایشگاه این بیمارستان، صفهای طولانی در این بخش همچنان ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از بیمارستان امام حسین (ع) به عنوان تنها بیمارستان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: طبق تشکیلات سازمان تامین اجتماعی بیمارستان امام حسین (ع) با 100 تخت ارائه خدمات می دهد .

رضایی با اشاره به کمبود نیرو در بخش آزمایشگاه بیمارستان امام‌حسین (ع) زنجان ادامه داد: شکاف قابل‌توجه بین نرخ‌های دولتی و خصوصی، باعث اقبال هرچه بیشتر بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی به این بیمارستان شده است.

وی افزود این بیمارستان با یک آزمایشگاه و یک نفر پزشک و هشت نفر کارشناس به طور شبانه روزی فعال است که در اردیبهشت ماه سه  هزار و 285 نفر بستری و دو هزار و 551 نفر سرپایی بوده است که این آمار در خرداد ماه در 20 روزه به دو هزار و 296 نفر بستری و 16 هزار و 36 نفر رسیده است .

سرپرست بیمارستان امام حسین (ع) تاکید کرد: در مجموع از پنج هزار و 836 نفر در اردیبهشت ماه 188 نفر روزانه با 940 آزمایش مراجعه کننده بوده و در خرداد ماه با سه  هزار و 932 نفر و 196 نفر روزانه با 980 مورد آزمایش بوده است .

رضایی افزود: این بیمارستان در اردیبهشت ماه با مراجعه 349 نفر بستری و 119 نفر سرپایی که در مجموع 468 نفر به سونو گرافی بوده و در خرداد ماه 228 نفر بستری و 55 نفر سرپایی که در مجموع 283 نفر بوده است .

وی گفت: در رادیو لوژی در اردیبهشت ماه 889 نفر که 303 نفر بستری و 586 نفر سرپایی بوده و خرداد ماه در مجموع 589 نفر که 200 نفر بستری و 389 نفر سرپایی بوده است . پذیرش تلفنی در سال گذشته 11 هزار و 156 مورد بوده است که روزانه 30 نفر بوده است .

سرپرست بیمارستان امام حسین(ع) یاد آور شد: ما در صدد ارتقای هستیم و می خواهیم کیفیت خدمات را افزایش دهیم که در این راستا باید مدیران تسهیلات را در اختیار قرار دهند

رضایی گفت: در اردیبهشت ماه 413 زایمان به وقع پیوسته که 184 مورد سزارین و 229 مورد طبیعی بوده است که در راستای افزایش زایمان طبیعی آموزش فیزیولوژی برای زنان باردار در بیمارستان روزبه انجام می شود

وی افزود: این بیمارستان دستگاه اندوسکوپی تجهیز شده است.

کد مطلب 1333494

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