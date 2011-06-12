شاید تمرینات استقلال شروع شد به تعطیلات رفتم!/ تیموریان مدنظر ماست

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال بعدازظهر امروز یکشنبه در باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: آندره لوییز تمایل دارد در استقلال بماند اما ما مایل به حفظ این بازیکن نیستیم. بهتر است او از استقلال برود.

وی در خصوص اقدامات باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: بدون وقفه و با جدیت دنبال امور تیم هستیم و در تدارک تیمی قدرتمند برای فصل آینده. ما تعطیلات نداریم و بدون استراحت کار می کنیم. شاید تمرینات استقلال شروع شد من برای استراحت به تعطیلات رفتم!

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص تعیین وضعیت آندرانیک تیموریان گفت: من این بازیکن را می خواهم و باشگاه با او مذاکره کرده است. فکر می کنم طی یکی دو روز آینده وضعیت این بازیکن با باشگاه استقلال مشخص شود.

مظلومی همچنین از مذاکره با میثم حسینی، بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز خبر داد و گفت: ما این بازیکن را می خواهیم و مورد تایید ماست. اگر مشکل خاصی به وجود نیاید حسینی را هم جذب خواهیم کرد.

وی همچنین بر حفظ فرهاد مجیدی تاکید کرد و در خصوص انتخاب دروازه بان برای تیم فصل آینده استقلال گفت: دیروز در این خصوص اظهارنظر کردم. ما سه گلر (شهاب گردان، سیدمهدی رحمتی و محمد محمدی) را مدنظر داریم که با دو نفر از آنها قرارداد امضا خواهیم کرد.