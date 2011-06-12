همایش "قرآن و مسائل جهان معاصر" در کنیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فرمندی رایزن فرهنگی کشورمان در نایروبی در این باره این همایش گفت: مصادف با ایام ارتحال امام و با محور قرآن بعنوان کتاب مرجع مسلمانان با ارسال فراخوان به به اکثر مراکز مرتبط و با همکاری دانشکده فلسفه و مطالعه مذاهب دانشگاه نایروبی اولین همایش قرآنی در آفریقا را برگزار کردیم.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه تصریح کرد: با 8مقاله از کشورمان 7مقاله از سایر کشورها و 10 مقاله از کشور میزبان و با حضوراساتید و محققان ایرانی با محورانجمن علمی اعجاز قرآن این همایش برگزار شد.

دکتر علیرضا طالب پور رئیس انجمن اعجاز قرآنی با ارایه مقاله با موضوع مرزهای دانش از دیدگاه قرآن، دکتر حسن زاده با موضوع جنین شناسی در قرآن دکتر شجاعی با موضوع بررسی علمی کلمه سما در قرآن و دکتر محمود واعظی با موضوع قرآن از دیدگاه امام خمینی هرکدام مقالات خود را ارائه کردند.