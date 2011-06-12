آلودگی 60 درصد باغات لیمو ترش هرمزگان/عدم تخصیص اعتبارات

سید نصیر سید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بدهکاری 40 میلیارد ریالی جهادکشاورزی به پیمانکاران بابت امحا شش هزار هکتار باغات لیمو ترش، گفت: با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته هنوز 60 درصد باغات لیموترش باقیمانده در هرمزگان آلوده به جاروک جادوگر است.

سید محمدی به اعتبارات مصوب شده برای مبارزه با بیماری جاروئک لیمو ترش اشاره کرد و اظهار داشت: طبق مصوبه هیئت دولت مقرر شد تا از سال 87 سالانه 25 میلیارد ریال تا مدت پنج سال برای مبارزه با بیماری جاروک لیمو ترش به جهاد کشاورزی استان هرمزگان داده شود.

وی ادامه داد: در سال 87 مبلغ 25 میلیارد ریال و در سال 88 مبلغ 15 میلیارد ریال پرداخت گردید ولی در سال 89 و 90 هیچ اعتباری تاکنون به جهاد کشاورزی استان برایب مبارزه با این بیماری اختصاص داده نشده است.

وی گفت: استان هرمزگان رتبه اول کشور در تولید لیمو ترش را قبل از ورود بیماری جاروک داشت که این پتانسیل با همت مسئولین و بویژه کشاورزان می تواند جایگزین شود.

سید محمدی به متضرر شدن بیش از 10 هزار کشاورز در ورود این بیماری به باغات لیمو ترش استان اشاره کرد و بیان داشت: جهاد کشاورزی تاکنون توانسته با امحای هفت هزار هکتار از 19 هزار و 500 هکتار باغات لیمو ترش تا حدودی این بیماری را کنترل کند ولی همچنان 60 درصد باغات لیمو ترش باقیمانده آلوده هستند.

مدیر جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: این سازمان مدیریت بیماری جاروک لیموترش را به غم قطع اعتبارات سالانه به جهت از بین نرفتن پایداری توان اقتصادی کشاورزان استان ادامه داده و تاکنون 40 میلیارد ریال در این خصوص به پیمانکاران مقروض است.

وی به امحای دو هزار هکتار و مدیریت چهار هزار هکتار از باغات لیمو ترش استان در سال کذشته اشاره کرد و افزود: در اجرای این طرح از پیمانکاران کوچک و بسیج سازندگی استفاده کردیم که مطالبات همه آنها همچنان باقیمانده و سپاه متقاضی پرداخت هرچه زودتر این دیون است.

سید محمدی در خصوص چگونگی امحا و مدیریت باغات لیمو ترش ابراز داشت: عملیات امحا و مدیریت در چندین مرحله صورت می گیرد به این ترتیب که ابتدا درخت قطع شده و سپس زمین تسطیح و عملیات چاله زنی و جایگزینی درخت انجام می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری با پیگیریهای استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان اعتبار مصوب شده مبارزه با بیماری جاروک به طور کامل پرداخت شود تا بتوانیم این بیماری را تحت کنترل کامل درآوریم.

به گزارش مهر، استانهای هرمزگان، کرمان، بوشهر و فارس از استانهای درگیر مشکل بیماری جاروک جادوگر لیمو ترش هستند که طبق گفته استاندار هرمزگان مقرر شده تا هر چهار استاندار به اتفاق هم برای پیگیری اعتبارات مصوب و راه حل ممکن به خدمت رئیس جمهور برسند.

همچنین طبق تحقیقات صورت گرفته تنها راه مبارزه با آفت جاروک جادوگر لیموترش استفاده از گونه های جایگزین و حفاظت قرنطینه ای از باغ های سالم در نقاط مختلف است.

این بیماری با نام علمی ‪ Witches,Broomdiseaseتوسط نوعی عامل فیتو پلاسمایی (ویروسی) توسط پیوندک ها و حشرات ناقل آلوده ای چون زنجرک هابه درختان سالم منتقل می شود.

طبق اطلاعات ارایه شده بوسیله اداره حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، بیماری جاروک جادوگر مرکبات برای اولینبار در سال ‪ ۷۶خورشیدی در شهرستان نیکشهرازتوابع سیستان و بلوچستان و دی ماه ‪ ۷۷نیز در میناب هرمزگان گزارش شد.