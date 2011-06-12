20 هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دستوان ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به تغییر رویکرد در ساخت مسکن مهر برای شکوفایی این طرح بزرگ، بیان داشت: در سفر دوم ریاست جمهوری اراضی مورد نیاز مسکن مهر به شهر بندرعباس اضافه شد که بسیاری از طرح های که آن زمان آغاز شده بودند شهریور ماه به اتمام می رسند.

وی با اشاره به پیشرفت خوب طرح بزرگ شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس، تصریح کرد: این شهرک دارای 36 هزار واحد مسکونی است که بیشتر کار 30 هزار واحد آن انجام شده است و در واقع این شهرک را می توان به یک شهر تشبیه کرد چون پس از اتمام آن حدود 150 هزار نفر در آن ساکن می شوند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان ادامه داد: در این شهرک ساخت طرح های عمرانی دیگری همچون دو مرکز ورزشی، دو مسجد، پنج مدرسه پسرانه و دخترانه در مقاطع مختلف و امکانات رفاهی و گردشگری دیگری توسط سازمان مسکن و شهرسازی در حال انجام است.

دستوان با اشاره سرعت پایین روند ساخت مسکن مهر در هرمزگان، اظهار داشت: در ابتدا ساخت مسکن مهر بر عهده تعاونی ها بود که به دلیل مشکلات تعاونیها و پایین بودن سهم آورده اعضا روند ساخت این طرح از سرعت خوبی برخوردار نبود اما با افزایش سهم اعضا و ورود سازمان مسکن و شهرسازی بسیاری از این مشکلات برطرف شد.

وی افزود: تاکنون برای ساخت 29 هزار واحد مسکن مهر در هرمزگان پروانه ساخت صادر شده که از این تعداد پی سازی 25 هزار و 855 واحد انجام گردیده است و 17 هزار و 307 واحد در مرحله اسکلت و سقف، 10 هزار و 788 واحد در مرحله سفت کاری و چهار هزار واحد هم در مرحله نازک کاری هستند و در مجموع 20 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال در استان هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان به برخی مشکلات زیرساختی مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: برخی زیرساختها همانند تامین آب و برق انجام شده اما یکی از مهمترین نگرانی های ما فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب طرح های مسکن مهر است که قرار شده برای حل این مشکل ایستگاه های پمپاژ در این اماکن ایجاد شود.

دستوان عنوان کرد: در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه، رودان و میناب بیش از حد نیاز مسکن مهر در حال ساخته شدن است و با اتمام طرح مسکن مهر در این شهرها در بیشتر افراد صاحب مسکن خواهند شد.