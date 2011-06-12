مرکز دیزل شرق کشور در گناباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیخانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: از ابتدای سال 90 آموزشهای روستایی را در اولویت کار قرار داده ایم چون معتقد هستیم برای این کار ابتدا نیازسنجی آموزشی را باید انجام بدهیم.

وی ادامه داد: از آنجا که گناباد بزرگترین ناوگان حمل و نقل شرق کشور را دارد، راه اندازی مرکز دیزل شرق کشور از جمله اقدامات ضروری است که در چند ماه آینده به اتمام می رسد.

علیخانی با اشاره به آموزشهای روستایی گفت: سال گذشته آموزش روستایی برای 100 نفر انجام شد که امسال پنج برابر شده و به 500 نفر می رسد.

وی با بیان اینکه این مرکز سال گذشته در سطح استان جزء سه مرکز اول استان بوده است، افزود: سال گذشته هزار و 400 نفر آموزش مهارتی دیدند که وارد بازار کار شدند و امسال این تعداد به دو هزار و 800 نفر خواهد رسید.