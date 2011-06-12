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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

کسب رتبه نخست گزارشهای مکتوب توسط شبکه سهند تبریز

کسب رتبه نخست گزارشهای مکتوب توسط شبکه سهند تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: گروه تفاسیر و برنامه های سیاسی معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی رتبه نخست گزارشهای مکتوب را در اردیبهشت ماه 90 در بین 33 مرکز کسب کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، چشم انداز تحقق جهاد اقتصادی در آذربایجان شرقی، ضرورت واگذاری تیم فوتبال تراکتورسازی به بخش خصوصی، ضرورت توسعه سردخانه های آذربایجان شرقی، چشم انداز توسعه حمل و نقل تبریز ـ ترابوزان، فراز و نشیب تولید شیر در آذربایجان شرقی، ضرورت محافظت از توده گاو سرابی، فراز و نشیب تولید قطعه در بزرگترین قطب قطعه سازی کشور، آسیب شناسی ادوار گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، مهمترین گزارشهایی بوده است که توسط این گروه تولید شده و در سایت رسمی  واحد مرکزی خبر در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

مهمترین استراتژی این گروه تولید گزارشهای مکتوب هدفمند با محوریت تبدیل به گزارشهای تصویری و تولیدی، واکاوی پتانسیل ها و ظرفیتهای استان و مطرح کردن آنها، ارائه تحلیل درست از وضعیت تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان به مخاطبان، ایجاد پشتوانه های تحقیقی برای گزارشهای تولیدی و عمل به عنوان اتاق فکر معاونت اطلاعات و اخبار بوده و مهمترین برنامه های آینده این گروه راه اندازی گفتگوی ویژه خبری بعد از ماه مبارک رمضان و تولید مستندهای فاخر از تحولات سیاسی استان هستند.

کد مطلب 1333520

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