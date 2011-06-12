فرماندار جدید ساری منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد استاندار مازندران و حکم وزیر کشو، فرماندار جدید شهرستان ساری منصوب شد.

علی بابایی کارنامی به عنوان فرماندار جدید شهرستان ساری منصوب و قرار است با حضور مسئولان وزارت کشور و استانی شبنه 28 خرداد ماه مراسم معارفه وی انجام شود.

این انتصاب در پی استعفای محسن زارعی، فرماندار فعلی شهرستان ساری جهت حضور در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است.

مشاور استاندار مازندران، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران، معاون فرماندار ساری، رئیس شورای شهرستان ساری، عضو شورای عالی اشتغال و رئیس شورای سلامی کار مازندران بخشی از سوابق علی بابایی است..

زارعی از دوران استانداری شفقت در مازندران بر مسند فرمانداری ساری تکیه زده و از آغاز دولت نهم تاکنون سکان نمایندگی دولت در شهرستان ساری را برعهده دارد.

به گزارش مهر، با نزدیک شدن به ایام قانونی استعفای افراد حقوقی برای شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شخصیت ها و مسئولان مختلفی نظیر فرماندار تنکابن، یکی از اعضای شورای شهر ساری و فرماندار نوشهر استعفای خود را از سمتهای اداری خود اعلام کردند.



خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد تا پایان یافتن زمان قانونی استعفای افراد حقوقی و اداری برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مسئولان دیگری نظیر فرماندار ساری به این جمع افزوده شوند.