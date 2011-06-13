اصل 44 در بخش کشاورزی نقض شد/ واگذاری شرکتها به خود دولت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است مدیریت خود را درشرکتها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

اما در عمل برخی از شرکتهای دولتی زیرمجموعه یک وزارتخانه نه تنها به بخش خصوصی واگذار نشدند بلکه در اقدامی غیر منتظره به وزارتخانه دیگر منتقل شدند و اعتراضهای بخش خصوصی هم در این خصوص به نتیجه ای نرسید.

یکی از این وزارتخانه ها، وزارت جهاد کشاورزی است که 2 شرکت پشتیبانی امور دام و صنایع شیر ایران از این وزارتخانه منفک و به وزارتخانه های دیگری واگذار شدند. هرچند که بخش خصوصی اعتقاد داشت، شرکتهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی که بطور مستقیم با تولیدکننده مرتبط هستند در اختیار تشکلها و اتحادیه ها قرار گیرد اما این موضوع فعلا محقق نشده است.

شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار وزارت بازرگانی

شرکت پشتیبانی امور دام که یکی از شرکتهای بزرگ به شمار می رود براساس موضوع تشکیل آن، تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی حیوانی و متفرعات آنها، کمک به عمران، احیاء و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولید کننده،مصرف کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه ای و محصولات پروتئینی دامی برعهده این شرکت است و در واقع این شرکت به عنوان یکی از شاهرگهای حیاتی صنعت دام و طیور محسوب می شود.

اما این شرکت مهرماه سال گذشته براساس مصوبه شورای عالی اداری به وزارت بازرگانی ملحق شد و وزارت جهاد کشاورزی هم هیچ گونه واکنشی نسبت به این موضوع از خود نشان نداد و حتی در سال جاری و با طرح موضوع ادغام وزارت بازرگانی و صنایع، بازهم صحبتی از برگشت این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی نیست.

واگذاری صنایع شیر ایران به تامین اجتماعی

همچنین صنایع شیر ایران هم متشکل از 16 کارخانه فرآورده های شیری با ظرفیت یک میلیون تن شیر خام است که این کارخانه ها قادر هستند 240 فرآورده لبنی تولید کنند. همچنین 35 درصد از کل تولید شیر کشور توسط شرکت صنایع شیر ایران تولید می شود. و این شرکت ها با خریداری روزانه 1500 تن شیرخام یکی از بزرگترین خریداران شیرخام در کشور هستند.

بنابراین صنایع شیرایران نقش زیادی در تولید و اشتغالزایی کشور دارد اما به جای اینکه در جریان خصوصی سازی به اتحادیه ها و تشکل ها اختصاص یابد و یا اینکه زیرمجموعه وزارت جهاد کشاوزی باقی بماند در اختیار تامین اجتماعی که زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، قرار گرفت.

این موضوع که می تواند به عنوان یک شوک برای بخش تلقی شود واکنشی را از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال نداشت و در واقع این شرکت بدون هیچ دردسری از بدنه تولید کشور منفک شد.

مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با مهر بابیان اینکه این شرکت نباید از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا می شد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام، زیر مجموعه متولیان تولید بود و باید در صورت واگذاری هم در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار می گرفت اما در اقدامی عجیب به وزارت بازرگانی انتقال یافت.

سعید سلطانی افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی در 3 ماهه ابتدای سال 89 این شرکت در لیست واگذاریهای دولت در سازمان خصوصی سازی قرارگرفت اما پس از مدتی به صورت ناگهانی به وزارت بازرگانی انتقال یافت و مخالفت مجلس و بخش خصوصی هم به جایی نرسید.

وی بابیان اینکه صنایع شیر ایران نباید به سازمان تامین اجتماعی واگذار می شد، تصریح کرد: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تولیدکننده فرآورده های لبنی ارتباط مستقیمی با دامداران و بخش کشاورزی دارد و پیوستن آن به وزارت رفاه و تامین اجتماعی اقدام درستی نبود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره به ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، گفت: پس از ادغام این 2 وزارتخانه، وجود شرکت پشتیبانی امور دام در وزارتخانه جدید موضوعیتی ندارد.