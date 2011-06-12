زلزله ژاپن باید درسی برای تهران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی در کارگاه آموزشی "تحلیل و بررسی زلزله و سونامی ژاپن" با عنوان این مطلب که شناخت و درک مشکلات ، نیمی از درمان را شامل می‌شود، از هدایت و رهبری به عنوان عنصری مهم در مدیریت بحران نام برد که از جایگاه ویژه‌ای در این زمینه برخوردار است.

وی از هشدار، هدایت، بشارت، تنبه و تشویق به عنوان نکاتی یاد کرد که در امر مدیریت بحران بسیار تاثیر گذار هستند و تاکید کرد که باید از تجربه و درس‌های آموخته شده زلزله‌های دنیا از جمله زلزله اخیر ژاپن برای اصلاح روش ها و ارتقای توان مدیریت شهری تهران و کلان شهرها بهره برد.

بیادی با بیان این نکته که پایداری و بصیرت از شرایط مهم در موضوع مدیریت بحران است، گفت: اگر بخواهیم در مدیریت بحران موفق باشیم توجه به همبستگی و پیوستگی یا همان وحدت از اهمیت فراوانی برخوردار است چرا که به این ترتیب تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها همراه با شهروندان و با برخورداری از تعصب و عرق مشترک می‌توانند در مسیر تحقق شهری ایمن و مقاوم در برابر زلزله تلاش نمایند.

وی تاکید کرد که برنامه‌ریزی و اقدام برای مقابله با زلزله و نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران کار یک سازمان یا شهرداری به تنهایی نیست ، بلکه تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های مدیریت شهری باید در این حرکت مشارکت نمایند.

وی افزود: غلبه بر بافت‌های فرسوده نیاز به اقدام و حرکت ملی دارد و شورای شهر و شهرداری با پیش‌بینی مشوق‌ها این حرکت را آغاز کرده است و دولت و بانک‌ها باید سایر بستر‌های لازم را فراهم آورند.

در ادامه این کارگاه پروفسور "تاکادا" ، متخصص زلزله و مدیریت بحران از کشور ژاپن به بررسی خسارات وارده به شریانهای حیاتی و نحوه پاسخگویی در زلزله و سونامی غرب ژاپن پرداخت و با ارائه آمار و تصاویر به تشریح ابعاد حادثه و برنامه مقابله پرداخت.

وی گفت: زلزله و سونامی ژاپن بیش از 15 هزار کشته و افزون بر 8 هزار نفر مفقود بر جای گذاشت،12 هزار ساختمان را تخریب و 312 مورد نیز آتش‌سوزی ایجاد کرد.

وی افزود: در منطقه تحت تاثیر زلزله ، زمین تا 30 سانتیمتر جابه‌جا شده و این جا به جایی در برخی نقاط تا یک متر هم ثبت شده است، همچنین طول زمانی زلزله بسیار طولانی و نزدیک به 3 دقیقه بوده است.بعد از وقوع زلزله نیز پس‌لرزه‌های فراوانی رخ داد به نحوی که در روز نخست نزدیک به 150 پس‌لرزه ثبت شد و همین سبب نگرانی مردم نسبت به وقوع زلزله بزرگتر شده بود.

وی سپس به تشریح اقدامات انجام گرفته در سامانه‌های هشدار سریع زلزله پرداخت و با اشاره به این که دستگاه‌های لرزه‌نگاری سیستم هشدار سریع30 ثانیه قبل از وقوع زلزله فعال شده و از طریق پیامک،پیام زیر‌نویس در شبکه ملی تلویزیون ژاپن و همچنین در تلویزیون‌های شهری به مردم هشدار داده‌ شده بود، گفت: در اثر همین هشدار‌ها قطار‌های سریع‌السیر به موقع متوقف شدند و در نتیجه دچار سانحه نشدند.

این متخصص زلزله در ادامه گفت: در مورد سونامی نیز سیستم هشدار سریع از 2 تا 5 دقیقه قبل از وقوع سونامی فعال شد و به مردم در مورد شتاب ، کانون و مکان وقوع آن هشدار داده شد.

وی گفت: عمده کسانی که در اثر وقوع این زمین‌لرزه و سونامی جان خود را از دست داده‌اند افراد بالای 60 سال سن بودند که به دلیل سن بالا نتوانسته‌اند به سرعت خود را نجات دهند.

وی افزود: در این سانحه سیستم پیش‌بینی و هشدار سریع در کشور ژاپن خیلی خوب عمل کرد ،ستاد‌های بحران نیز تا آخرین لحظه در کنار مردم حضور داشتند و در محلات به مردم هشدار می‌دادند به نحوی که در اثر حضور در محل تا آخرین لحظه بسیاری از این افراد نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی ارتفاع امواج ایجاد شده را از 2 تا 8 متر اعلام کرد و با بیان این نکته که در اثر وقوع این سونامی آب تا 5 کیلومتر در عمق خشکی نفوذ کرده است،گفت: از همین رو محور و عرشه پل‌ها تغییر کرده و خساراتی به این سازه‌ها وارد آمده است.

وی از ارتفاع آب، شتاب آن و نیز شستگی ناشی از این شتاب در خاک و پی ساختمان‌ها به عنوان سه پارامتر مهم در افزایش تخریب در این حادثه نام برد.