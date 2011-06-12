به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران همواره در ماه‌های فروردین و مهرماه هر سال با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه است و بررسی قیمتها در این زمانها ‌می تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد تا دیگر زمانها.

در همین حال، اخیرا مقامات وزارت بازرگانی اعلام کرده‌اند که افزایش قیمتها تنها محدود در چند قلم کالا بوده، این در حالی است که گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در فروردین ماه امسال چیزی دیگری را نشان می‌دهد؛ اگرچه اختلافات آماری در این باره همواره وجود داشته و دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در فروردین 90 خوراکی‌ها 25.7 درصد، نان و غلات 22.3 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 29.9 درصد، ماهی‌ها و صدف داران 17.8 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 9.4 درصد، روغن و چربی‌ها 24.7 درصد، میوه و خشکبار 9.2 درصد، سبزیجات (سبزی و حبوبات) 52.6 درصد، پوشاک و کفش 8.7 درصد و حمل و نقل 14 درصد گران شده است.

جدول افزایش قیمتها در فروردین به روایت مرکز آمار گروه‌های کالایی میزان افزایش خوراکی‌ها 25.7 درصد نان و غلات 22.3 درصد سبزی و حبوبات 52.6 درصد گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها 29.9 درصد ماهی‌ها 17.8 درصد شیر، پنیر و تخم مرغ 9.4 درصد روغن و چربی‌ها 24.7 درصد میوه و خشکبار 9.2 درصد پوشاک و کفش 8.7 درصد حمل و نقل 14 درصد

به گزارش مهر، در همین حال در گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمتها در فروردین ماه امسال آمده است: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 25.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها 25.7 درصد و آشامیدنی‌ها 11.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

جدول افزایش قیمتها در فروردین به روایت بانک مرکزی گروه کالایی میزان افزایش خوراکی‌ها 25.7 درصد حمل و نقل 30 درصد پوشاک و کفش 15.5 درصد گوشت 13.3 درصد روغن و چربی‌ها 62.9 درصد میوه‌ها و خشکبار 26.4 درصد انواع سبزی و حبوب 20.5 درصد لبنیات و تخم پرندگان 21.6 درصد آشامیدنی‌ها 11.5 درصد

همچنین در فروردین 90 نسبت به فروردین 89 قیمت خوراکی ها 25.7 درصد، غلات و نان 47.9 درصد، گوشت 13.3 درصد، روغن و چربی‌ها 62.9 درصد، میوه ها و خشکبار 26.4 درصد، انواع سبزی، حبوب و فرآورده‌های سبزی 20.5 درصد افزایش یافته است.

در گزارش بانک مرکزی می خوانیم: در همین مدت قیمت ماهی و حویات دریایی 8.1 درصد، لبنیات و تخم پرندگان 21.6 درصد، قند، شکر، مربا، عسک، شکلات و محصولات قنادی 34.4 درصد و آشامیدنی‌ها 11.5 درصد بالا رفته است.

در همین حال شاخص بهای گروه حمل و نقل در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یافته است. در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.5 درصد افزایش داشته است.