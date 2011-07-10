دکتر علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات مهندسی فرهنگی و اجرای آن افزود: مهندسی فرهنگی بعد از گذشت چند سال از تاکیدات مقام معظم رهبری به تازگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال عملیاتی شدن است و جلساتی هم در این زمینه داشته است.

وی یادآور شد: برای عملیاتی شدن مهندسی فرهنگی باید ابتدا ببینیم هدف چیست و چه برنامه هایی را برای بهتر اجرایی شدن آن در نظرداریم.

عباسپور گفت: مهندسی فرهنگی تعریف خاص خود را دارد، در واقع مهندسی فرهنگی باید هماهنگی بین دستگاه ها برای کارهای فرهنگی در جهت ارتقای فرهنگ اسلامی باشد.

وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی متعدد در دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاههای ما فعالیت فرهنگی دارند و در این رابطه اعتبارات زیادی را هم هزینه می کنند اما متاسفانه به همان دلیل ناهماهنگی میان آنها، این فعالیت ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: به عنوان نمونه در زمینه فرهنگ عفاف و حجاب، اعتبارات زیادی هزینه می شود اما بعضاً نتیجه آن معکوس بوده است آنهم به دلیل هماهنگ نبودن دستگاههای مربوطه در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی به قول مقام معظم رهبری دیده بان فرهنگی کشور است و باید بیشتر از قبل به مهندسی فرهنگی و هماهنگی میان دستگاهها نظارت داشته باشد و نحوه هزینه شدن اعتبارات را پیگیری کند.

عباسپور گفت: به عبارت بهتر زودترمهندسی فرهنگی را اجرایی کند تا این از هم گسیختگی در امور فرهنگی از میان برود و همه دستگاه ها با همسویی در این زمینه حرکت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مهندسی فرهنگی را نقشه ای برای فعالیت دستگاهها برشمرد و گفت: در واقع نقشه و جزئیات وظایف دستگاهها در رابطه با امور فرهنگی در آن مشخص می شود.