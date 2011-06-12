تخفیف 240 میلیون تومانی بیمارستان سینا به افراد بی بضاعت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلال غفارزاده روز یکشنبه در اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی در بیمارستان سینا با اشاره به نقش پررنگ مددکاران در بیمارستانها، گفت: بسیاری از بیماران علاوه بر مشکلات جسمانی که با آن مواجه هستند با مشکلات اجتماعی و خانوادگی دست به گریبان بوده که مداخلات مددکاران می‌تواند بار این مشکلات را کاهش داده و در بازتوانی و آماده سازی روانی بیمار جهت بازگشت به اجتماع موثر باشد.

وی افزود: در حال حاضر 5 نفر مددکار در کادر درمانی بیمارستان سینا حضور دارند که مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیماران را شناسایی کرده و در جهعت رفع آن تلاش می‌کنند.

غفارزاده تصریح کرد: با پیگیری مددکاران اجتماعی 240 میلیون تومان به بیماران کم بضاعت کمک مالی صورت گرفته که از این میزان کمک 85 میلیون تومان نیز از طرف مجمع خیرین سلامت بوده است.

در ادامه امیر پارسی ، مسئول مددکاری بیمارستان سینا با اشاره به اینکه مددکاران نقش کلیدی را در بیمارستانها ایفا می‌کنند گفت: مددکاران در برقراری ارتباط با بیمار، خانواده، کادر بیمارستان و سایر افرادی که به نحوی با مشکل بیمار مرتبط هستند، فعالیت کرده و مشاوره و راهنمایی‌های مفیدی را به آنها ارائه می‌دهند.

تصریح کرد: آشنا نمودن بیماران با حقوق فردی و اجتماعی خود از جمله موارد تصادفی، پزشکی قانونی، حوادث حین کار و ایجاد شرایط رفاهی برای همراهان و بیماران شهرستانی از دیگر فعالیتهای مهم در حوزه مددکاران است.

در پایان این مراسم از خیرین سلامت و مددکاران تقدیر شد و همچنین فارغ‌التحصیلان رشته مددکاری سوگند نامه خود را قرائت کردند.

اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی با حضور مشاور وزیر و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور، رئیس و مدیر بیمارستان سینا و جمعی از مددکاران و خیرین سلامت در بیمارستان سینا برگزار شد.