افزایش تردیدها درباره مواضع شورای نظامی مصر/ مردم نگران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه "در مطلبی نوشت: نگرانی در بخشهای وسیعی از جمعیت مصر بعد از پیروزی انقلاب مشهود است. از آن ذوق و شوق بعد از سقوط رژیم مبارک خبری نیست. برخی ها می ترسند که در پس بهار انقلاب در میدان تحریر مصر یک طوفان بزرگ رخ دهد.

جرم و جنایت در این کشور افزایش یافته و نیروهای رژیم سابق هنوز کاملا احساس شکست نکرده اند و اقتصاد این کشور نیز فلج شده است. به این ترتیب انقلاب مصر هنوز پیروز نشده است مصر تحت فشار کارهای سخت و پروژه های سنگینی که در پیش رو دارد به نفس نفس افتاده است.

"شهاب وقیح" یکی از فعالان سیاسی مصری با انتقاد شدید از شورای نظامی مصر که بعد از سقوط مبارک حکومت موقت در این کشور را در دست گرفته اظهار داشت که این ژنرالها مردان خسته قدیم هستند که با سیاستهایشان به کشور آسیب می رسانند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: در مصر شک به موضع دموکراسی و خواسته های اصلاح طلبانه ارتش افزایش یافته است. هیچ کس نمی داند واقعا چه کسی چه چیزی می خواهد. بررسی کنندگان و حتی سیاستماران مصری به سختی می توانند بفهمند که چه حقیقتی در پس تصمیمات شورای نظامی قرار دارد.

رئیس شورای نظامی به ندرت خود را در عموم نشان می دهد و برای سیاستمداران مصری عملا غیر ممکن شده که یک نیم نگاهی به معیارها و ساختارهای قدرتی این شورا بیاندازند و آن را بشناسند. به این ترتیب همچنان در این باره حدس و گمان به جای قطعیت وجود دارد. حرکت های دموکراسی در مصر شکایت دارند که قوانین مهم کشوری بدون مشورت آنها تغییر و تحول پیدا می کند.

محمد البرادعی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مصر نیز این انتقاد حرکت های دموکراسی در مصر را تایید کرده و اخیرا اظهار داشته که شورای نظامی در برگزاری یک گفتگو درباره آینده سیاسی مصر کوتاهی کرده و این در حالی است که همواره در این مسئله که این شورا می خواهد واقعا این کشور را در چه مسیری هدایت کند ابهامات بیشتری به وجود می آید و این مسئله نامشخص تر می شود.

در ادامه آمده است: بخصوص درباره حقوق انتخابات و قانون اساسی جدید در حال حاضر بحثهای زیادی به وجود آمده است. قرار است در سپتامبر انتخابات پارلمانی در مصر برگزار شود این در حالی است که هنوز مشخص نیست که کاندیداها ازبه صورت لیست یا به عنوان کاندیدای مستقیم به مجلس راه پیدا خواهند کرد.

در چنین شرایطی حرکتهای انقلابی دیگری در 27 می در مصر شکل گرفت و در این روز بار دیگر دهها هزار نفر به میدان تحریر آمدند .

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطرنشان کرد: از نظر فعالان سیاسی مصری از جمله شهاب وقیح سالهای زیادی طول می کشد تا ساختارهای فساد قدیمی در کشور در هم شکسته شودو مبارکهای کوچک سقوط کنند.