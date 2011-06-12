بار دیگر ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرون از مرز هشدار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در حال حاضر تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق زیر 2.5 میکرون روی عدد 138 ایستاده است که نسبت به دیروز 33 واحد افزایش داشته است. شاخص دیروز هوای تهران، 105 بوده است.

ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در هوای دیروز تهران، روی شاخص 63 قرار داشت و امروز 40 واحد افزایش داشته است.



غلظت این آلاینده‌ها در تمامی نقاظ پایتخت فراتر از حد مجاز بوده و در مناطق پرتردد خصوصا ایستگاه‌های «اقدسیه»، «آزادی»، «شهرک چشمه» و «شهر ری» بیشتر از سایر نقاط است.



بر اساس این گزارش امروز بر غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و تنها در میزان غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد تغییری دیده نمی شود.



گزارش هواشناسی نیز حاکی از آسمانی کمی ابری به همراه باد و گرد و خاک در بعد از ظهر است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

