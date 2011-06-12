  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

بار دیگر ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرون از مرز هشدار گذشت

بار دیگر ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرون از مرز هشدار گذشت

اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوا حاکی از ان است که امروز برای بار دوم در سال 90 ذرات معلق بزرگتر از 10 میکرون با قرار گرفتن روی شاخص 103 در پایتخت از مرز هشدار عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در حال حاضر تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق زیر 2.5 میکرون روی عدد 138 ایستاده است که نسبت به دیروز 33 واحد افزایش داشته است. شاخص دیروز هوای تهران، 105 بوده است.

ذرات معلق کمتر از 10 میکرون در هوای دیروز تهران، روی شاخص 63 قرار داشت و امروز 40 واحد افزایش داشته است.

غلظت این آلاینده‌ها در تمامی نقاظ پایتخت فراتر از حد مجاز بوده و در مناطق پرتردد خصوصا ایستگاه‌های «اقدسیه»، «آزادی»، «شهرک چشمه» و «شهر ری» بیشتر از سایر نقاط است.

بر اساس این گزارش امروز بر غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و تنها در میزان غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد تغییری دیده نمی شود.

گزارش هواشناسی نیز حاکی از آسمانی کمی ابری به همراه باد و گرد و خاک در بعد از ظهر است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.
 

کد مطلب 1333572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها