فضای سایبری از سوی دشمنان برای تخریب جامعه استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصرالله امیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: فضای مجازی این امکان را در اختیار عاملان و طراحان جنگ نرم قرار میدهد تا با فراهم کردن زیرساخت و بسترهای فکری و فرهنگی اهداف از پیش تعیین شده خود را از سوی جریانهای درون جبهه دنبال و بهمنصه ظهور برساند.
وی ادامه داد: امکان برقراری ارتباط دوطرفه این زمینه را فراهم میآورد، تا ابزارهای عملیاتی در موقعیتهای حساس در اختیار و خدمت طراحان جنگ نرم قرار گیرد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه دشمنان برای نیل به اهداف خود نیاز به عناصر میدانی از جنس مخاطبان جامعه هدف دارد، افزود: به همین منظور این عناصر باید دارای هویت خاصی باشند تا بتوانند هدایت حوادث و ناآرامیها را برعهده گیرند.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان زنجان با بیان اینکه دشمنان برای نیل به اهداف خود نیاز به عناصر میدانی از جنس مخاطبان جامعه هدف دارد، افزود: به همین منظور این عناصر باید دارای هویت خاصی باشند تا بتوانند هدایت حوادث و ناآرامیها را برعهده گیرند.
سرگرد امیری افزود: فضای مجازی بهدلیل در اختیار گذاشتن حجم وسیعی از اخبار، اطلاعات و سهولت ارتباط، هویت کاذب را بهراحتی در میان بخشی از طراحان حوادث ایجاد میکند که این امر قطعا امنیت جامعه را با خطر مواجه میکند.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی محدودیت حاکم در سایر رسانهها وجود ندارد، عنوان کرد: آزادی عمل و تبادل بدون محدودیت اطلاعات، این فضا را برای نیل دشمن به اهداف و انگیزههای امنیتی و سیاسی در جنگ نرم فراهم میکند.
سرگرد امیری در رابطه با استفاده از سایتها و شبکههای اجتماعی توصیه کرد که بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه موارد و مسائل احتمالی و تبعات ناشی از آن قبل از ورود و استفاده از سایت و شبکههای اجتماعی حتما آسیبهای سیاسی و روانی آنها مطالعه و مدنظر قرار داده شود.
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