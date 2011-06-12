آمار سزارین در ایران بالاتر از میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سهیلا مکملی روز یکشنبه در نشست خبری بیمارستان حضرت زینب(س) درباره علت بالا بودن آمار سزارین در ایران گفت: در کشورهای پیشرفته اروپایی، آمریکا و کانادا زایمان بدون درد توسعه بیشتری داشته است اما در ایران عواملی مانند تعرفههای تنظیم نشده، آشنایی اندک مادران با زایمان بدون درد، ترس و اضطراب آنان از زایمان طبیعی باعث افزایش آمار سزارین شده است.
عضو انجمن جهانی مطالعه و بررسی درد با اشاره به مراحل زایمان طبیعی اظهارداشت: زایمان طبیعی شامل مراحل دردهای خفیف، دردهای شدید و خروج جنین و جفت است. در همه کشورها بیدردی از مرحله اول آغاز میشود و ما نیز تلاش میکنیم در بیمارستان حضرت زینب (س) از همین مرحله، زایمان بدون درد را آغاز کنیم. البته این نوع زایمان بیشتر در بیمارستانهای خصوصی و در مرحله آخر انجام میشود اما در بیمارستان حضرت زینب (س) متخصصان بیهوشی و زنان 24 ساعت پیش از زایمان در کنار مادر قرار دارند و وضعیت او را کنترل میکنند.
مکملی افزود: در دو مرحله اول زایمان نیز با تکنیکهای غیرتهاجمی تلاش میکنیم که مادر، زایمان بیدردی داشته باشد. در این جهت از شش هفته پیش از زایمان از مادران داوطلب زایمان بدون درد دعوت میکنیم که برای معاینه به این بیمارستان مراجعه کنند و ماماها به آنان آموزشهای لازم را میدهند. در کل با بکارگیری روش زایمان بدون درد مادر تا 75 درصد زایمان بدون درد را تجربه میکنند.
وی درباره عوارض بیحسی نخاعی اظهار کرد: براساس تحقیقات انجام شده روی نژاد آسیایی بیحسی نخاعی تا حدودی به زایمان سخت مادر منجر میشود.
رئیس انجمن لیزر پزشکی ایران تاکید کرد: از روش غیرتهاجمی لیزر درمانی در روند زایمان بدون درد نیز استفاده میکنیم چرا که استفاده از این روش با عفونت بیمار همراه نیست.
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