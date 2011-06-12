بازدید آقامحمدیان از پروژه سینمایی "گیرنده"

به گزارش خبرگزاری مهر، شفیع آقامحمدیان در این بازدید از نزدیک در جریان فیلمبرداری سکانس کارخانه رب سازی واقع در احمد آباد مستوفی قرار گرفت. در این بخش از فیلم که مربوط به سکانس دفتر آقای صفری (محمدرضا شریفی‌نیا) مدیر کارخانه رب سازی است بازیگرانی چون سعید راد، محمدرضا شریفی‌نیا، سیامک اطلسی و میرطاهر مظلومی نقش آفرینی می‌کردند.

این بازدید که قبل از ظهر ساعت 11 آغاز شد حدود یک ساعت طول کشید و مهرداد غفارزاده به همراه محمد قهرمانی تهیه‌کننده و سایر عوامل فیلم در گفتگو با مدیر عامل مرکز گسترش ویژگی‌های گیرنده را تشریح کردند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است:حاج صمد راننده وانت کارخانه‌ای در شهرستانی دور افتاده و کوچک است که در پی اتفاقی ماموریتی مهم می‌یابد. او در حین انجام این ماموریت، با اتفاقات گوناگونی روبرو می‌شود و بارها در تنگناهای دشوار انتخاب قرار می‌گیرد. فیلم سینمایی "گیرنده" به تهیه‌کنندگی محمد قهرمانی و با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود.

در این فیلم پردیس افکاری، باقر صحرارودی، چکامه چمن ماه، نیما شاهرخ‌شاهی، محمدرضا غفاری، رضا آحادی، افسانه ناصری، علی محمدی، مونا کتامی‌پور، مینا وحیدواقف و... بازی می‌کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: مهرداد غفارزاده، مشاور کارگردان: جمال شورجه، نویسندگان: مهرداد موفق‌یامی، اکبر روح و محمدرضا باباگلی ، مدیر تولید: مجتبی امینی، مجری طرح و برنامه ریز: مصطفی سلطانی ، مدیر فیلمبرداری: علی محمد‌زاده، چهره پردازی: سودابه خسروی،صدابردار: وحید مقدسی، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر تدارکات: سید مقصود میرهاشمی، طراح صحنه لباس: بابک پناهی، مدیر صحنه: مجتبی اعرابی.