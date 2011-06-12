اجرای بهینه طرحهای مربوط به خانواده از سوی وزارت کشور دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زهرا حاج عباسقلی ظهر یکشنبه در نشست مشاوران و مدیران دفاتر بانوان منطقه 1 کشور در استانداری البرز افزود: مهمترین تکلیف دفاتر امور بانوان درسطح کشور فعال کردن دستگاه ها در زمینه اجرایی شدن بهینه طرحهای مربوط به خانواده است.

وی ادامه داد: خانواده در طرح تحول اجتماعی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته که این امر بسیار مطلوب است ضمن اینکه در سند چشم انداز 20ساله نیز به رسیدگی به نیازهای خانواده و مشکلات این بخش توجه شده است.

این مسئول عنوان کرد: استفاده مطلوب از توانمندیهای بانوان در جامعه اسلامی ضروری است و دفتر امور بانوان و خانواده وزارت کشور در این زمینه تلاش می کند.

در نشست یادشده در خصوص عملیاتی کردن طرحهای ویژه خانواده به منظور ایجاد بسترهای لازم برای افزایش حضور بانوان در جامعه بررسی هایی انجام شد.

همچنین در این نشست بررسی در خصوص اختصاص بودجه مناسب برای طرحهای مربوطه در استانهای مرکزی، قزوین، گلستان، تهران، البرز، گیلان، سمنان، مازندران و قم صورت گرفت.

نشست امروز، نخستین نشست مشاوران و مدیران دفاتر بانوان منطقه یک کشور بوده است.