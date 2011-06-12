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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

ملارد ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد

ملارد ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد

ملارد - خبرگزاری مهر: معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران گفت: شهرستان ملارد ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرادی عصر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ملارد افزود: ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، اختلافهای کارگران و کارفرمایان و تقویت و تشکیل شورای اسلامی کار از اولویتهای امور کار در شهرستان ملارد است.

وی اظهار داشت: امسال 362 هزار فرصت شغلی جدید در این استان ایجاد می شود و سهم قابل توجهی از این فرصتها به شهرستان ملارد اختصاص یافته است.

این مسئول ادامه داد: در صورت تأمین زیرساختهای مناسب در ملارد، می توان شاهد توسعه و اعتلای این شهرستان در زمینه اشتغال بود.

کد مطلب 1333603

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