ملارد ظرفیتهای مناسبی برای سرمایه گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرادی عصر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره کار و امور اجتماعی شهرستان ملارد افزود: ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، اختلافهای کارگران و کارفرمایان و تقویت و تشکیل شورای اسلامی کار از اولویتهای امور کار در شهرستان ملارد است.

وی اظهار داشت: امسال 362 هزار فرصت شغلی جدید در این استان ایجاد می شود و سهم قابل توجهی از این فرصتها به شهرستان ملارد اختصاص یافته است.

این مسئول ادامه داد: در صورت تأمین زیرساختهای مناسب در ملارد، می توان شاهد توسعه و اعتلای این شهرستان در زمینه اشتغال بود.