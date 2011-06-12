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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

دحلان از فتح اخراج شد

دحلان از فتح اخراج شد

منابع وابسته به کمیته مرکزی فتح از اخراج محمد دحلان عضو این کمیته و ارجاع پرونده وی به دادگاه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، یکی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح تاکید کرد: کمیته مرکزی جنبش تصمیم به اخراج محمد دحلان به اتهام فساد مالی و قتل گرفته است.

وی افزود: سیزده عضو این کمیته به اخراج دحلان رای دادند و شش عضو هم رای ممتنع دادند.همچنین تصمیم گرفته شد پرونده مالی و جنایی وی به دادگاه ارجاع شود. این تصمیم پس از ارائه گزارش حقیقت یاب درباره دحلان به کمیته مرکزی فتح اتخاذ شده است.

شایان ذکر است که عضویت محمد دحلان در دسامبر گذشته به اتهام تحریک افکار عمومی علیه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به حالت تعلیق درآمده بود.

کد مطلب 1333604

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