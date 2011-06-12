دانشگاه مذاهب اسلامی دانشجو می پذیرد/ پذیرش در سه شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه مذاهب اسلامی از میان داوطلبان گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال 90 به صورت شرایط خاص در شهرهای تهران، سنندج و زاهدان دانشجو می پذیرد.

داوطلبان علاقمند به انتخاب یکی از رشته ها و شعبات دانشگاه مذاهب اسلامی می بایست از 5 تا 15 تیرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام به درج اعلام علاقمندی به رشته های دانشگاه کرده تا پس از برگزاری آزمون واعلام اسامی چند برابر ظرفیت پذیرفته شده، جهت انجام مصاحبه و پذیرش قطعی به دانشگاه مراجعه کنند.

متقاضیان رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و سنندج و زاهدان لازم است شماره مورد و یا موارد را از گروه آزمایشی مربوط استخراج و در سایت سازمان سنجش درج کنند، در صورتی که متقاضیان هر یک از رشته ها در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت قرار گیرند، به هنگام انتخاب رشته لازم است کد رشته یا کد رشته های مربوط را از اولویت اول انتخابی تا حداکثر اولویت سی ام در هر اولویتی که علاقه مند باشند، انتخاب کنند و داوطلبانی که حداکثر دو رشته (دو مورد) از کد رشته های مربوط به گروه آزمایشی خود را انتخاب کرده اند، مجاز هستند علاوه بر دو مورد انتخابی، شماره موارد مربوط به رشته های دانشگاه های فوق را نیز به عنوان مورد سوم انتخاب کنند.