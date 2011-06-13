به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مرکزی ایران در حالی امسال مرز 40 سالگی را پشت سر می گذارد که تحولات عمده ای در این مدت در این نهاد و صنعت بیمه کشور اتفاق افتاده است، بیمه مرکزی که از خردادماه سال 1350 با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری سکان دار صنعت بیمه کشور است، طی سالهای اخیر به ویژه با اجرای اصل 44 قانون اساسی نقش قابل توجهی در این صنعت پیدا کرده است.

در سالهایی که صنعت بیمه با چالشهای جدی همچون تحریمها مواجه بود اما با حمایت بیمه مرکزی و تلاشهای شرکتهای بیمه از این آزمون سربلند بیرون آمد، اگر بخواهیم به برخی از اقدامات مهم طی 40 سال گذشته اشاره کنیم، تدوین و تصویب مقررات به روز، اجرای اصل 44 قانون اساسی، ورود شرکتهای بیمه خصوصی جدید به صنعت بیمه کشور، ارائه مجوزهای جدید فعالیت شرکتهای بیمه، تدوین مقررات ورود شرکتهای بیمه خارجی به این عرصه، تلاش برای بهبود خدمات و الکترونیکی کردن امور بیمه را می توان نام برد.

40 سال سیاست گذاری، هدایت و نظارت

طی سالهای گذشته یکی از مهمترین اقدامات در صنعت بیمه با تلاش بیمه مرکزی ایران، ارائه مجوزهای جدید فعالیت شرکتهای بیمه بود، به طوریکه با صدور این مجوزها هم اکنون 22 شرکت بیمه ای کشور که تنها یکی از آنها یعنی بیمه ایران دولتی است، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد فعالیت می کنند، دو شرکت بیمه دیگر نیز در حال اخذ پروانه فعالیت و ثبت شرکت به سر می برند.

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور به صورت جدی با پیگیری های بیمه مرکزی دنبال شد، به طوریکه 3 شرکت بزرگ بیمه ای کشور یعنی بیمه آسیا، دانا و البرز که طی سالهای متمادی با شرایط و دیدگاه دولتی در این عرصه فعالیت می کردند، سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کردند.

البته در این بین نقاط ضعیفی نیز برای این صنعت می توان برشمرد که البته به گفته مسئولان این صنعت تلاشهایی برای رفع این نقص یعنی الکترونیکی کردن امور بیمه ای در کشور اعم از صدور بیمه نامه، پرداخت حق بیمه و خسارت صورت می گیرد.

40 سال سیاست گذاری، هدایت و نظارت امری مهم است که می توانست صنعت بیمه را توسعه داده و یا آن را به نابودی بکشاند، بنابراین نقش بیمه مرکزی به عنوان سازمانی هدایت گر صنعت بیمه را به پیش برد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نقش نظارتی و حمایتی بیمه مرکزی قوت گرفت.

افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای مهم توسعه و رشد این صنعت ارقام جدیدی را نشان می دهد که گرچه با ارقام ضریب نفوذ بیمه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است اما حرکتهایی برای جهش این ضریب صورت گرفته است.

طی سالهای اخیر صنعت بیمه کشور در بخشهای مختلف رشد کرده و مردم بیشتر با این صنعت آشنا شده اند، گرچه در بخش فرهنگ سازی برای صنعت بیمه هنوز ضعفهایی وجود دارد، اما شرایط روز جامعه خواسته یا ناخواسته افراد را به سمت شرکتها بیمه می کشاند تا از خدمات آنها استفاده کنند و به عقیده جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی دوام و ارتقای صنعت بیمه کشور در گرو سرویس دهی، ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مردم است.

با توجه به اینکه بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند، بنابراین نقش و اهمیت این صنعت افزایش می یابد.

خسارتهایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پولهایی تأمین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند، به بیان دیگر همه آنهایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیانهای هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.

خبرگزاری مهر برای بررسی بیشتر جایگاه بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور طی 40 سال اخیر در اقتصاد کشور گفتگوهایی را با مسئولان این صنعت انجام داده است.

افزایش ضریب نفوذ بیمه

رحیم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی ایران در مورد دستاوردهای چهل ساله بیمه مرکزی و صنعت بیمه در کشورمان گفت: صنعت بیمه کشور طی این سالها دستاوردهای مهمی داشته است که شاید یکی از مهمترین آنها در این دوره 4 ساله افزایش نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد یعنی همان افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشد.

وی ضریب نفوذ بیمه را به نوعی نشان دهنده جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد هر کشوری دانست و افزود: ضریب نفوذ بیمه حاصل تقسیم حق بیمه صادره شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی است، ضریب نفوذ بیمه کشورمان در سال 59 حدود 0.49 درصد یعنی کمتر از نیم درصد بوده است که این رقم در پایان سال89 به حدود 1.5 درصد رسیده یعنی حدود 3 برابر شده است که این امر نشان دهنده بالاتر بودن رشد و توسعه صنعت بیمه نسبت به رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

مصدق یکی دیگر از تغییرات مهم در صنعت بیمه را که طی سالهای مذکور صورت گرفته است تغییر پوششها و رشته های بیمه ای از سمت بیمه های تجاری به سایر بیمه های مربوط به رفاه جامعه عنوان و بیان کرد: حدود 30 سال پیش بیشترین سهم بازار بیمه کشور متعلق به بیمه باربری و آتش سوزی صنعتی بود.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: سهم بیمه باربری در سال 50 حدود 30 درصد از حق بیمه های کشور را تشکیل می داد، اما براساس آخرین ارقام این سهم به کمتر از 2 درصد از بازار بیمه ای کشور رسیده است که این امر حاکی از این مطلب است که سایر رشته های بیمه ای در کشور رشد و گسترش سریعی داشته است.

به گفته وی صنعت بیمه کشور در کنار ارائه خدمات به تجار و واردکنندگان، خدمات بیمه ای را برای بخشها و رشته هایی همچون شخص ثالث و درمان نیز داشته است، با توجه به اینکه این دو بیمه یعنی شخص ثالث و درمان نقش تعیین کننده ای در حمایت از اقشار مختلف جامعه و جلوگیری از بروز مشکل برای مردم داشته است، می توان گفت که این موضوع از تحولات جدید صنعت بیمه در چند سال اخیر بوده است.

مصدق با بیان اینکه صنعت بیمه کشور متناسب با نیازهای جامعه سعی کرده است که پوششهای جدید بیمه ای را به جامعه عرضه کند که از جمله آنهاپوشش بیمه دیه است که بعدا به شخص ثالث تغییر یافت، اظهارداشت: همچنین پوشش بیمه درمان مکمل یا مازاد یا انواع بیمه های مسئولیت نیز در این زمینه ایجاد شده است.

این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور در بیان یکی دیگر از ویژگی صنعت بیمه گفت: ویژگی دیگری که این صنعت قبل از انقلاب هم داشته و البته در یک دوره آن را از دست داد و دوباره شرایط آن را ایجاد کرد، ورود مجدد بخش خصوصی به این صنعت است.

معاون نظارت بیمه مرکزی اضافه کرد: پیش از انقلاب اسلامی یک شرکت بیمه دولتی یعنی بیمه ایران، 12 شرکت بیمه خصوصی و دو نمایندگی بیمه خارجی در کشور فعالیت می کردند که بعد از انقلاب به دلیل تحولات تا سال 1382 فعالیت در بیمه های بازرگانی منحصر به شرکتهای بیمه دولتی بود، اما با تصویب قوانین و مقررات بیمه امکان فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی در این صنعت فراهم شده است.

نگاه برنامه پنجم به صنعت بیمه

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر با تصویب قانون برنامه پنجم امکان تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی های شرکتهای بیمه خارجی در کشور فراهم شده است، پیش بینی کرد که با ورود این شرکتها و شرکتهای بیمه خصوصی جدید، رقابت در صنعت بیمه افزایش یابد ونتیجه آن افزایش کارآیی صنعت بیمه و در نهایت ارائه خدمات بهتر به جامعه و مصرف کنندگان خدمات بیمه ای باشد.

مصدق در تشریح جایگاه بیمه مرکزی در صنعت بیمه کشور نیز عنوان کرد: قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری که مصوب 30 خردادماه سال 50 است و به مناسبت سالروز تصویب این قانون است که چهلمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی را برگزار می کنیم.

وی وظایف بیمه مرکزی در این قانون را در 5 محور اساسی ذکر و تصریح کرد: در این قانون هدف از تشکیل بیمه مرکزی تنظیم، تامین و هدایت امر بیمه در ایران و همچنین حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و در عین حال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمه ای در کشور تعیین شده است.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی ادامه داد: به عبارت دیگر بیمه مرکزی وظیفه نظم بخشی به بازار بیمه کشور، گسترش و توسعه بیمه در کشور و حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایر اشخاص ذی نفع را برعهده دارد و به طور کلی نماینده حاکمیت در نظام بیمه ای کشور است.

وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی در سالهای گذشته در انجام این وظایف خود اقدامات متعددی را انجام داده است، اظهارداشت: اما معتقدم که هنوز تا رسیدن به جایگاهی که قانون برای بیمه مرکزی در نظر گرفته فاصله قابل توجهی داریم. بیمه مرکزی وظایف تصدی گری را باید در هر موردی که باشد کنار بگذارد و به وظایف اصلی خود که اعمال حاکمیت دولت و حمایت از حقوق جامعه در صنعت بیمه است، توجه بیش از پیش داشته باشد و این موضوع را در سرلوحه برنامه های آتی خود قرار دهد.

مصدق گفت: در این راستا در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده ایم که طی سالهای برنامه، بیمه مرکزی ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی بیمه اتکایی اجباری نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار، تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه اقدام کند که اقدامات متعددی هم در این جهت صورت گرفته است و امیدواریم که طی یکی، دو سال آینده این اقدامات به نتیجه مطلوب و رضایت بخش منجر شود.

معاون نظارت بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحریمها در صنعت بیمه کشور اشاره و عنوان کرد: در تمام کشورهای دنیا شرکتها بیمه با توجه به سرمایه ، ذخایر و اندوخته های خود امکان نگهداری بخشی از ریسکهای صادره خود را دارند و بر اساس موازین حرفه ای باید ریسکهای مازاد بر توان فنی و تخصصی خود را بین سایر بیمه گران داخلی و خارجی توزیع کنند که اصطلاحا به آن بیمه اتکایی می گویند.

وی افزود: براین اساس از یک جهت داشتن پوششهای اتکایی مناسب و کافی لازمه فعالیت هر شرکت بیمه ای است و از سوی دیگر شرکتهای بیمه باید سعی کنند با افزایش توان و ظرفیتهای خود تا حد ممکن نیاز به پوششهای اتکایی خارج از کشور را کاهش دهند.

مصدق گفت: در سالهای اخیر با تحریمهایی که بر صنعت بیمه کشور تحمیل شده است، خوشبختانه شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با اتخاذ تدابیر فنی و تخصصی لازم مانند افزایش سرمایه و ذخایر شرکتهای بیمه، افزایش ظرفیت نگهداری بازار و مراجعه به بازارهای جدید اتکایی بتوانند با تحریمهایی که از سوی دشمنان کشور به صنعت بیمه تحمیل شده است، مقابله کرده اند که خوشبختانه تاکنون تمهیدات در نظ گرفته شده مانع از این شده است که تحریمها بتواند در صنعت بیمه تاثیرات اساسی و تعیین کننده داشته باشد.

فرهنگ سازی سرلوحه کار

جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر در مورد 40 ساله شدن بیمه مرکزی ایران گفت: طی 40 سال گذشته مسئولان و دست اندرکاران صنعت بیمه کشور تمام تلاش خود را برای توسعه، رشد و رونق این صنعت به کار بسته اند، اما زیرساختها و ابزارهای لازم برای توسعه این صنعت فراهم نشده است.

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه براین اساس انتظاراتی که از صنعت بیمه کشور برای افزایش جایگاه آن وجود داشت، محقق نشده است، افزود: بنابراین لازم است که زیرساختهای لازم برای توسعه و افزایش جایگاه صنعت بیمه کشور فراهم شود.

وی یکی از نیازهای مهم صنعت بیمه کشور را انجام و تحقق یک فرهنگ سازی عمیق برای توسعه آن دانست و افزود: امروز بسیاری از مردم با مسائل اقتصادی و اجتماعی فرهنگ بیمه آشنا نیستند، بنابراین اگر این پدیده یعنی فرهنگ سازی بیمه انجام نشود، چگونه می توان انتظار داشت که تحول در این صنعت را شاهد باشیم.

سهامیان مقدم یکی دیگر از عوامل مهم در صنعت بیمه کشور را تقویت باورهای مردم به این صنعت عنوان و بیان کرد: اگر مردم به صنعت بیمه کشور اعتماد داشته باشند، از آن استقبال می کنند، در اصل یکی از شاخصهای مهم صنعت بیمه باور به آن است و صنعت بیمه باید خدمات سریع و آسان ارائه کند.

وی با بیان اینکه مکانیزم ابزار صنعت بیمه باید فراهم شود، گفت:امروز دیگر نباید مردم برای دریافت بیمه مراجعه حضوری داشته باشند، بلکه باید بیمه به نزد آنها در منزل، محل کار و غیره برود که این امر نیازمند تامین بسترهای لازم الکترونیکی است.

مدیرعامل بیمه ایران ایجاد سیستم یکپارچه در صنعت بیمه کشور را یکی از الزامات برشمرد و اظهارداشت: این سیستم یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صنعت بیمه کشور است.

وی تاکید کرد: باید صنعت بیمه کشور تلاش کند تا به معدل جهانی بیمه نزدیک شود و خود را در حد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در این صنعت برساند.

2 دوره بیمه مرکزی در 40 سال گذشته

غلامرضا تاجگردون در این مورد دستاوردها و اقدامات صنعت بیمه کشور در 40 سال اخیر گفت: صنعت بیمه کشور یک صنعت نوپا در اقتصاد ایران است از این جهت که استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت بیمه کشور کمتر ظهور یافته است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه از سوی دیگر صنعت بیمه تا آنجا که در توان داشته است، متناسب با اقتصاد ایران پوششهای لازم را تامین کرده است، افزود: بیمه مرکزی نیز در این 40 سال دو دوره را پشت سرگذاشته که یک دوره آن مربوط به پیش از انقلاب و یک دوره مربوط به پس از انقلاب می شود.

وی ادامه داد: در دوره قبل از انقلاب اسلامی، نهادهای خصوصی و غیر دولتی در صنعت بیمه کشور حضور داشتند و بسیاری از امور مربوط به تنظم مقررات در خارج از دولت بود و بیمه مرکزی نقش یک نهاد حاکمیتی را ایفا می کرد.

تاجگردون تصریح کرد: پس از انقلاب با حذف بیمه های خصوصی و تجمیع آنها در چند شرکت بیمه دولتی نقش بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر و شریک و در اصل به عنوان موثرترین نهاد اقتصاد ایران در صنعت بیمه کشور افزایش یافت.

وی با بیان اینکه نمی توان 40 سال را با یک مقیاس نگاه کرد، اظهارداشت: در چند سال اخیر با شروع حضور بیمه های جدید خصوصی در عرصه صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی باید به نقش یک نهاد حاکمیتی را باز یابد و وظایفی را که به دلیل جریانات انقلاب به آن محول شده بود را به شرکتهای بیمه محول کند.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران برنقش نظارتی و حاکمیتی صنعت بیمه در کشور و در عین حال کاهش شراکت در این صنعت را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: بیمه مرکزی تنظیم مقررات متناسب با سایر مباحث بیمه ای را باید به بخش غیر دولتی محول کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریمهای صورت گرفته علیه صنعت بیمه کشورمان اشاره و عنوان کرد: تحریمها در اقتصاد ایران به نوعی یک فرصت و یک نوع تهدید است، اما آنچه مشخص است این است که طی 3، 4 سال گذشته حادثه، خسارت و اتفاق خاصی در صنعت بیمه کشورمان رخ نداده است.

تاجگردون با تاکید بر اینکه بهتر از این می شد که تحریمها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و از آن برای رشد و توسعه صنعت بیمه کشور استفاده کرد، اظهارامیدواری کرد که با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور بتواند به کار خود ادامه دهد و مشکلی برای آن ایجاد نشود و این صنعت دچار حادثه، بحران و خسارت خاصی نگردد، همانگونه که تنها خسارتی جزئی در بخش حمل و نقل کشور برای صنعت بیمه ایجاد شد.