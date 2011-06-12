ارائه طرح مطالعه یاوران در سطح کشور توسط استان اردبیل

صادق فرهمند امین روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: به منظور ایجاد موج فراگیر مطالعه در سرتاسر کشور و در بین خانواده ها، طرح مطالعه یاوران جهت اجرا در تمام استانها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به طرح مطالعه یاوران اضافه کرد: مطالعه یاوران به افرادی گفته می شود که با عضویت در این طرح به تبلیغ مطالعه کردن و ایجاد انگیزه در افراد دیگر بخصوص افراد خانواده با هدف گسترش فرهنگ مطالعه در بین احاد مردم می پردازند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از صدور کارت مطالعه یاور برای این افراد خبر داد و افزود: این افراد می توانند از صنوف متعدد و در مراحل مختلف سنی بویژه کودکان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و عموم مردم باشند.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب ورود به شبکه اجتماعی اجرا می شود، یادآور شد: دستیابی به اهداف متعالی نظام، رسیدن به افق توسعه اسلامی 1404 و همگام شدن با پیشرفتهای علمی روز دنیا و تقویت مهارتهای تفکر و خلاقیت در بین مردم با توسعه کتاب و کتابخوانی از جمله اهداف این طرح است.

فرهمند امین ابراز داشت: این اهداف محقق نخواهد شد مگر آنکه کتاب و کتابخوانی به عنوان یک نیاز اساسی در بین آحاد مردم مطرح شده و موضوع کتاب و کتابخوانی به دغدغه افراد جامعه تبدیل شود.

وی همچنین اهداف کلی طرح را نگرش مثبت به مطالعه کتاب و فراگیری و تثبیت فرهنگ مطالعه در بین عموم مردم دانست و استفاده از ظرفیتهای موجود مردمی، تحقق نهضت مطالعه به صورت فراگیر و وسیع، عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، تبدیل مطالعه به یکی از مهارتهای رفتاری و... را از اهداف جزئی آن برشمرد.

این مسئول تصریح کرد: تزریق کتابهای مفید به درون خانواده ها، رشد اعضا کتابخانه های عمومی و ایجاد ارتباط عمیق بین مطالعه یاوران و مردم با کتاب و کتابخانه های عمومی سراسر کشور از دیگر اهداف جزئی این طرح است.

وی از شروع مراحل اولیه این طرح در تابستان امسال خبر داد و عنوان کرد: گستره فعالیت این طرح در اقصی نقاط استان از اول مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی مدارس خواهد بود و همزمان با اجرای این طرح عضوگیری مطالعه یاوران شروع خواهد شد.

فرهمند امین در پایان به تهیه کتابهای مفید و کم حجم توسط کتابخانه های عمومی اشاره کرد و متذکر شد: این کتابها در اختیار مطالعه یاوران قرار خواهد گرفت تا در بین دوستان و اعضای خانواده توزیع شود.