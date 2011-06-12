موفقیت خود را مرهون هیدینک هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن میانی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: اگر گاس هیدینک نبود من الان در جایگاهی که امروز هستم، قرار نداشتم.

وی با رد شایعه پیوستنش به تیم فوتبال چلسی و کار کردن مجدد تحت نظر هیدینک به "کره تایمز" گفت: من نهایتا سه، چهار سال دیگر می خواهم فوتبال بازی کنم و بنابراین قصد جدایی از منچستر را ندارم.

هیدینک هم در خصوص پارک جی سونگ اظهار داشت: پارک جی سونگ در حال حاضر به بازیکن قابل احترامی تبدیل شده و من هرگاه او را می بینم بسیار خوشحال می شوم. انتخاب آیندهوون به جای یک تیم بزرگ اروپایی عامل مهمی در جهت موفقیت این بازیکن به شمار می آید.

گاس هیدینک و پارک جی سونگ یکدیگر را در مراسم افتتاح یک سالن فوتسال در سئول ملاقات کردند.