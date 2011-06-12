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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

"پارک جی سونگ":

موفقیت خود را مرهون هیدینک هستم

موفقیت خود را مرهون هیدینک هستم

ملی پوش کره‌ای تیم فوتبال منچستریونایتد موفقیت خود را مرهون "گاس هیدینک"، مربی هلندی پیشین تیم کره جنوبی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن میانی تیم فوتبال منچستریونایتد گفت: اگر گاس هیدینک نبود من الان در جایگاهی که امروز هستم، قرار نداشتم.

وی با رد شایعه پیوستنش به تیم فوتبال چلسی و کار کردن مجدد تحت نظر هیدینک به "کره تایمز" گفت: من نهایتا سه، چهار سال دیگر می خواهم فوتبال بازی کنم و بنابراین قصد جدایی از منچستر را ندارم.

هیدینک هم در خصوص پارک جی سونگ اظهار داشت: پارک جی سونگ در حال حاضر به بازیکن قابل احترامی تبدیل شده و من هرگاه او را می بینم بسیار خوشحال می شوم. انتخاب آیندهوون به جای یک تیم بزرگ اروپایی عامل مهمی در جهت موفقیت این بازیکن به شمار می آید.

گاس هیدینک و پارک جی سونگ یکدیگر را در مراسم افتتاح یک سالن فوتسال در سئول ملاقات کردند.

کد مطلب 1333639

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