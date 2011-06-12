حقوق مشروع هسته ای ایران محترم است/ لزوم نابودی سلاح هسته ای اسراییل

"محمد جواد دورقی" درباره دلایل شرکت خود در کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه به مهر گفت: شایعاتی درباره وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق وجود داشت و به همین دلیل هزاران نفر کشته شدند و هم اکنون بسیاری از مردم عراق از عوارض ناشی از سلاح های شیمیایی آمریکا در حمله به کشورشان رنج می برند.



وی با بیان اینکه امنیت ملی عراق برای جهان مهم است، افزود : عراقی ها خواستار نابودی تمام سلاح های هسته ای و کلاهکهای رژیم صهیونیستی و امضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای توسط این رژیم و محترم شمردن حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران هستند.

دورقی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ایران این حق را دارد تا ازانرژی هسته ای صلح آمیز استفاده کند و بارها تاکید کرده است که در پی استفاده از انرژی هسته ای به شیوه ای مسالمت آمیز است.