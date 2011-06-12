  1. استانها
  2. فارس
۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

سانحه رانندگی در فارس پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

سانحه رانندگی در فارس پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

مرودشت - خبرگزاری مهر: سانحه رانندگی در منطقه کامفیروز فارس دو کشته و سه مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این سانحه مقارن ساعت 12 و سه دقیقه یکشنبه رخ داد که طی آن دو خودروی پراید با یکدیگر برخورد کردند.

تصادف مذکور در روستای مشهد بیلو منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت فارس رخ داد که در پی آن سه نفر مصدوم و دو نفر کشته شدند.

مصدومان بلافاصله به وسیله بالگرد به شیراز انتقال یافته و دو نفر از مجروحان حادثه در بیمارستان نمازی و یک نفر دیگر در بیمارستان رجایی شیراز بستری شدند.

وضعیت جسمانی مصدومان این سانحه مناسب گزارش شده است.

دو نفر کشته شده این حادثه زن و شوهر بوده اند. شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.

کد مطلب 1333653

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها