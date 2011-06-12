سانحه رانندگی در فارس پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، این سانحه مقارن ساعت 12 و سه دقیقه یکشنبه رخ داد که طی آن دو خودروی پراید با یکدیگر برخورد کردند.

تصادف مذکور در روستای مشهد بیلو منطقه کامفیروز شهرستان مرودشت فارس رخ داد که در پی آن سه نفر مصدوم و دو نفر کشته شدند.

مصدومان بلافاصله به وسیله بالگرد به شیراز انتقال یافته و دو نفر از مجروحان حادثه در بیمارستان نمازی و یک نفر دیگر در بیمارستان رجایی شیراز بستری شدند.

وضعیت جسمانی مصدومان این سانحه مناسب گزارش شده است.

دو نفر کشته شده این حادثه زن و شوهر بوده اند. شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.