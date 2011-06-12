زنگ خودکفایی برنج در کشور به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر روحی ماسوله عصر یکشنبه در جمع مدیران جهاد کشاورزی استان از کشت برنج پر محصول " لاین امید بخش " در هزار نقطه استان طی سال زراعی جاری خبر داد و افزود: توسعه " لاین امید بخش " گامی برای رسیدن به خودکفایی برنج است.

وی همچنین با اعلام اینکه مسئله خودکفایی محصولات عمده به ویژه برنج از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهارداشت: تنها روشی که می توان به این برنامه مهم رسید افزایش در واحد سطح است و از ویژگی های این ارقام جدید داشتن میزان عملکرد در واحد سطح بیش ازارقام بومی است.



رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: لاین امید بخش سال گذشته در بیش از 90 نقطه استان کشت شد و بطور متوسط 8.5 تن در هکتار محصول می دهد.



وی همچنین کیفیت این محصول را بین ارقام برنج هاشمی و علی ‌کاظمی دانست و افزود: برنج پرمحصول "لاین امید بخش" دارای رنگ، عطر و طعم برنج گیلان است.



روحی ماسوله اظهارداشت: هم اکنون گیلان در تولید برنج رتبه دوم، تولید زیتون رتبه سوم، مرکبات رتبه پنجم و در تولید نوغان رتبه نخست کشور را دارد.



وی ادامه داد: طی هفته جهاد کشاورزی امسال 72 پروژه عمرانی و تولیدی با اعتبار 670 میلیارد ریال که برای 112 نفر اشتغال در 89 روستا ایجاد می کند در استان به بهره برداری می رسد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان همچنین با بیان اینکه امسال بودجه ملی عمرانی دولت دو برابر شده است، گفت: این فرصت خوبی برای رفع مشکلات در بخش کشاورزی است.

وی تاکید کرد: برای توسعه و رونق بخشیدن به اقتصاد کشاورزی استان متولیان امر در سطح کلان یک نگاه و حمایت ویژه ای باید به این بخش داشته باشند.

روحی ماسوله از دلایل توسعه نیافتگی بخش کشاورزی استان را آماده نبودن زیر ساخت های اساسی و عدم حمایت های مالی دانست و افزود: کشاورزی باید به عنوان یک صنعت و اشتغال تلقی شود و با ظرفیت سازی زمینه را برای رشد و پویایی کشاورزی منطقه فراهم کرد.