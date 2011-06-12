سهم آذربایجان از اعتبارات ملی ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حبیب شیری آذر ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به تاخیر آماده سازی اتوبان تبریز – زنجان اظهار داشت: هم اکنون شاهدیم که پروژه هایی کم اهمیت تر از این اتوبان در مدت زمان کمتری در دیگر نقاط کشور به بهره برداری می رسند.

شیری آذر افزود: با توجه به مظلومیت آذربایجان در تمام طول تاریخ باید در تمام زمینه ها اعتبارات تبریز و آذربایجان را از اعتبارات ملی باز پس بگیریم و این به منزله اراده حق طلبی مردم این خطه خوانده می شود.

وی همچنین نادیده گرفتن پروژه اتوبان تبریز – باکو را از دیگر نمونه های این بی توجهی ذکر کرده و گفت: راههای ارتباطی مانند شریان های بدن انسان پر اهمیت هستند بطوری که توسعه شهرها و کشورها از طریق این راهها کاملا برجسته بوده و جزئی از زیر ساخت ها عنوان می شود.

سخنگوی شورای اسلامی تبریز ادامه داد: توسعه این راههای مواصلاتی در تبادلات فرهنگی و رفت و آمدهای گردشگری تبریز و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر بسزایی دارد که متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته است.

شیری آذر با انتقاد از در نظر نگرفتن اعتبارات دولتی به کلانشهر ها تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت وظیفه دارد در توسعه طرح های ارتباطی همچون روگذرها و بزرگراه های درون شهری بودجه ای را اختصاص دهد ولی متاسفانه این اعتبارات در حد صفر است.

وی افزود: نبود زیرساخت ها در حوزه راه سازی آذربایجان سهم این استان را از تبادلات فرهنگی و گردشگری زیر سئوال برده است.

سخنگوی شورای اسلامی تبریز با اشاره به وسعت بخشیدن به بحث سرمایه گذاری خارجی در منطقه اظهار داشت: متاسفانه در حوزه راه های آذربایجان نگاه استراتژیک، برنامه و نگاه بلند مدتی دیده نمی شود.

شیری آذر همچنین نبود پرواز های مستقیم به کشورهای همسایه را موضوعی قابل بحث عنوان کرده و گفت: هم اکنون شاهد پروازهای مستقیم از تهران به باکو و آنکارا هستیم در صورتی که این کشورها در همسایگی آذربایجان بوده نیاز به این پرواز های مستقیم از فرودگاه تبریز نیز احساس می شود.