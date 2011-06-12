15 میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه بوکان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرحهای عمرانی شهرستان بوکان، افزود: این تصفیه خانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع احداث خواهد شد و بر اساس برنامه زمان بندی شده طی مدت یک سال عملیات احداث آن به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوکان با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرک های صنعتی و اعتبارات ملی احداث می شود، اظهار داشت: شهرک صنعتی بوکان با 50 هکتار وسعت دارای 52 واحد تولیدی فعال است.

اعضای شورای فنی آذربایجان غربی طی سفر یکروزه به شهرستان بوکان از طرحهای در دست ساخت این شهرستان از جمله کنار گذر بوکان، بزرگراه بوکان - سقز،، سیلوی 70 هزار تنی، طرح توسعه بیمارستان و احداث ساختمان دیالیز بوکان بازدید کردند.

طرح مسکن مهر و سد خراسانه از دیگر طرح هایی بود که مورد بازدید اعضای این شورا قرار گرفت و معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی و دیگر اعضای شورا از نزدیک با روند اجرا و مشکلات این طرح ها آشنا شدند.

جلسه شورای فنی آذربایجان غربی عصر امروز در محل فرمانداری شهرستان بوکان برگزار می شود.