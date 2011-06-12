تعداد زائران عتبات عالیات در صورت فراهم شدن امکانات دو برابر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعد ازظهر امروز در حاشیه دیدار وزیر جهانگردی و آثار باستانی عراق در جمع خبرنگاران گفت: در ایران مردم علاقه‌مند هستند به زیارت عتبات عالیات بروند و ما هم تلاش می‌کنیم تعداد کسانی که می‌توانند از این امکان استفاده کنند، بیشتر شود.

وی افزود: این رفت و آمدها قطعاً در تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور موثر است و از سوی دیگر راه‌های اقتصادی را برای مبادلات تجاری باز می‌شود؛ چرا که در بین زائران ایرانی، تاجران زیادی هم مشاهده می‌شوند.

وزیر ارشاد اضافه کرد: دو کشور همسایه ایران و عراق از هر جهت به یکدیگر نیاز دارند و ما هم علاقه‌‌مندیم همکاری‌هایمان در زمینه‌های مختلف گسترش دهیم.

حسینی ابراز امیدواری کرد، با فراهم شدن امکانات بیشتر در اماکن متبرکه عراق، ایران تعداد زائران را به این کشور افزایش دهد.

وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره که پرسید: «در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار ایرانی به عراق سفر کرده‌اند، آیا امسال این عدد افزایش می‌یابد؟» گفت: هر میزان که امکانات در عراق بیشتر شود، متقاضی سفر به عتبات عالیات بیشتر خواهد بود.

وی افزود: مردم بلافاصله بعد از اعلام ما، می‌آیند و ثبت نام می‌کنند؛ چون به حضور در این اماکن به ویژه در مناسبت‌های خاص علاقه دارند، ولی در حال حاضر چون امکانات عراق اجازه نمی‌دهد، ما ناچار هستیم زائران را دسته بندی کنیم.

حسینی همچنین گفت: در صورت فراهم شدن امکانات از طرف عراق، امیدوارم آماری که شما گفتید صد درصد افزایش پیدا کند و دو برابر شود.