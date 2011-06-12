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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

تنش میان علاوی و مالکی ادامه دارد / درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان عراق

تنش میان علاوی و مالکی ادامه دارد / درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان عراق

منابع خبری اعلام کردند دامنه تنش میان علاوی و مالکی پای نمایندگان طرفدار نخست وزیر عراق و رئیس فهرست العراقیه را هم به میان کشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، منابع پارلمانی عراق از درگیری فیزیکی میان "کمال الساعدی" عضو دولت قانون به رهبری "نوری المالکی" با "حیدر الملا" عضو فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" خبر دادند.

این منابع افزودند: دو نماینده مذکور ابتدا به یکدیگر فحاشی کردند و سپس این بگو مگو به درگیری فیزیکی طرفین منجر شد که با دخالت دیگر نمایندگان نزاع طرفین بالا نگرفت.

شایان ذکر است که ایاد علاوی که به شدت مورد حمایت عربستان و آمریکا قرار دارد، اخیرا مالکی و حزب الدعوه را خفاش نامیده بود و حزب الدعوه هم اعلام کرده بود که به جرم اشاعه اکاذیب از علاوی شکایت می کند.

کد مطلب 1333714

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