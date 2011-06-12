حملات رژیم به مناطق قبیله نشین صنعا / توصیه انگلیس به عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع محلی اعلام کردند نیروهای دولتی یمن مناطق قبیله نشین شمال صنعا را به شدت گلوله باران کردند که طی آن دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

منابع فوق افزودند: حملات موشکی و توپخانه ای مذکور منجر به تخریب چاههای آب زیر زمینی، خودروها، منازل و مزارع در منطقه "ارحب" در سی کیلومتری شمال صنعا شد.

خبر دیگر از یمن اینکه تظاهرات مردمی در صنعا و شانزده شهر دیگر یمن علیه رژیم ادامه دارد.در مقابل تظاهرات محدودی در حمایت از عبدالله صالح و بازگشت وی به قدرت در برخی شهرها جریان دارد.

از وضعیت جسمانی عبدالله صالح دیکتاتور یمن نیز اخبار ضد و نقیضی به گوش می رسد، زیرا در حالی که برخی منابع حال وی را بسیار وخیم می دانند، رهبران حزب حاکم مدعی بهبودی وضع هستند.

از سوی دیگر "الستر بیرت" وزیر مشاور دولت انگلیس درامور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت : گروه دوستان یمن درحال زمینه سازی مرحله انتقالی است.

وی افزود: عبدالله صالح بهتر است در عربستان سعودی بماند، زیرا خارج شدن وی از عرصه قدرت سبب حل و فصل بحران یمن و فرصت دادن به طرح شورای همکاری خلیج فارس است.