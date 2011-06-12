به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پور محمدی ظهر یکشنبه در جلسه افتتاحیه طرح رحمت که در فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح رحمت با هدف آشنا کردن بانوان و خانواده‌ها با مبانی اسلام و فرهنگ مهدویت در پنج نوبت و در 60 پایگاه اجرا می‌شود که در این طرح از 50 مبلغه توجیه شده و دارای سطح علمی بالا استفاده شده است.



وی با اشاره به اینکه 40 پایگاه طرح رحمت در قم و 20 پایگاه نیز در روستاها و بخشهای قم مستقر هستند، اضافه کرد: با توجه به بودجه کم این طرح تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که این طرح به نحو احسن در سطح قم و روستاهای اطراف اجرا شود.



مشاور امور بانوان استانداری قم بر پیگیری و استمرار طرح رحمت در سالهای بعد تأکید کرد و افزود: با اجرای طرح رحمت و پیاده کردن فرهنگ مهدویت، خانواده‌ها با الگوهای رفتار اسلامی آشنا خواهند شد.



جلسه افتتاحیه این طرح با حضور حقیقی مقدم فرماندار قم و جمعی از بانوان مبلغه استان قم برگزار شد.



بعد از پایان سخنرانی، جلسه توجیهی نیز برای بانوان مبلغه قمی که در طرح رحمت فعالیت می‌کنند، برگزار شد.

