به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پور محمدی ظهر یکشنبه در جلسه افتتاحیه طرح رحمت که در فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح رحمت با هدف آشنا کردن بانوان و خانوادهها با مبانی اسلام و فرهنگ مهدویت در پنج نوبت و در 60 پایگاه اجرا میشود که در این طرح از 50 مبلغه توجیه شده و دارای سطح علمی بالا استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه 40 پایگاه طرح رحمت در قم و 20 پایگاه نیز در روستاها و بخشهای قم مستقر هستند، اضافه کرد: با توجه به بودجه کم این طرح تمام تلاشمان را انجام میدهیم که این طرح به نحو احسن در سطح قم و روستاهای اطراف اجرا شود.
مشاور امور بانوان استانداری قم بر پیگیری و استمرار طرح رحمت در سالهای بعد تأکید کرد و افزود: با اجرای طرح رحمت و پیاده کردن فرهنگ مهدویت، خانوادهها با الگوهای رفتار اسلامی آشنا خواهند شد.
جلسه افتتاحیه این طرح با حضور حقیقی مقدم فرماندار قم و جمعی از بانوان مبلغه استان قم برگزار شد.
بعد از پایان سخنرانی، جلسه توجیهی نیز برای بانوان مبلغه قمی که در طرح رحمت فعالیت میکنند، برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان استانداری قم از اجرایی شدن طرح رحمت با 60 پایگاه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه پور محمدی ظهر یکشنبه در جلسه افتتاحیه طرح رحمت که در فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: طرح رحمت با هدف آشنا کردن بانوان و خانوادهها با مبانی اسلام و فرهنگ مهدویت در پنج نوبت و در 60 پایگاه اجرا میشود که در این طرح از 50 مبلغه توجیه شده و دارای سطح علمی بالا استفاده شده است.
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