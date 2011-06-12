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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

پخش کامل سخنرانی‌های امام خمینی (ره) در دستور کار تلویزیون

پخش کامل سخنرانی‌های امام خمینی (ره) در دستور کار تلویزیون

با دستور رئیس سازمان صداوسیما از این پس سخنرانی‌های کامل امام خمینی (ره) در طول سال به صورت منظم از شبکه یک پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی در نامه‌ای خطاب به علی دارابی (معاون سیما) بر ضرورت پخش مستمر، منظم و کامل سخنرانی‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

در این نامه همچنین تصریح شده است حتی المقدور کیفیت فنی تصویر سخنرانی‌ها ارتقاء یافته و بازسازی شود.

بنا براین گزارش، هم اکنون سخنرانی‌های امام خمینی (ره) در طول سال در شبکه‌های مختلف به صورت کوتاه و در مناسبت‌های مهم به صورت کامل پخش می‌شود، اما با دستور اخیر ضرغامی ، رئیس سازمان صدا و سیما از این پس سخنرانی های کامل امام خمینی (ره) در طول سال به صورت منظم از شبکه یک پخش خواهد شد.
کد مطلب 1333725

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