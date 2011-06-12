به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت الله ضرغامی در نامهای خطاب به علی دارابی (معاون سیما) بر ضرورت پخش مستمر، منظم و کامل سخنرانیهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
در این نامه همچنین تصریح شده است حتی المقدور کیفیت فنی تصویر سخنرانیها ارتقاء یافته و بازسازی شود.
بنا براین گزارش، هم اکنون سخنرانیهای امام خمینی (ره) در طول سال در شبکههای مختلف به صورت کوتاه و در مناسبتهای مهم به صورت کامل پخش میشود، اما با دستور اخیر ضرغامی ، رئیس سازمان صدا و سیما از این پس سخنرانی های کامل امام خمینی (ره) در طول سال به صورت منظم از شبکه یک پخش خواهد شد.
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