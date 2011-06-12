کارخانه آهک هیدراته اهر در سالجاری آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مسعودی ریحان ظهر یکشنبه در نشست مشترک سرمایه گذاری شهرستان اهر با مدیران شرکت مس ایران گفت: در راستای ایجاد طرح های اشتغال زا در شهرستان اهر کارخانه آهک هیدراته با سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران در شهرستان اهر احداث می شود.

وی گفت: این کارخانه خوراک آهک مورد نیاز معدن مس سونگون را تامین خواهد کرد.

نماینده مردم اهر و هریس همچنین از ساخت کارخانه فولاد در شهرک صنعتی اهر و ایجاد کارخانه گلوله سربی در این شهرستان خبر داد.

مسعودی ریحان با اشاره به رشد بالای بیکاری شهرستان ایجاد طرح های اشتغالزا در منطقه را موجب جذب بیکاران خصوصاً تحصیلکردگان فنی بیکار در منطقه ذکر و اظهار امیدواری کرد: با تحقق اهداف اشتغال زایی این طرح ها شاهد رضایتمندی مردم و کاهش مهاجرت تحصیل‌کردگان از منطقه باشیم.

مسعودی ریحان همچنین ایجاد شهرک صنایع جنبی مس را برای ارتقاء ارزش افزوده و تبدیل به احسن تولیدات مس را ضروری برشمرد و خواستار حمایت سازمان صنایع و معادن در شرکت مس ایران برای ایجاد زیرساختهای لازم دراین زمینه شد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس همچنین ارسال مواد خام مس به خارج از استان را فاقد وجاهت لازم برشمرد و افزود: همه باید تلاش کنیم با تعامل و همفکری و اختصاص اعتبارات لازم از سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و صندوق سرمایه گذاری حمایت کنیم تا امکان سرمایه گذاری آنها در منطقه فراهم شده و به نحو ممکن صنایع پایین دستی مس در خود این منطقه راه اندازی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: شهرستان اهر با قابلیت های بالقوه در بخش معدن حمایت همه جانبه دولت و مسئولان شرکت مس را در سرعت شکوفایی استعدادهای شهرستان در صنعت مس را می طلبد.

در ادامه این نشست همچنین فرماندار اهر خواستار تخصیص اعتبارات لازم در جهت تسریع در آغاز عملیات اجرایی کارخانه فلوتاسیون مس مزرعه اهر شد.

رضا صدیقی یکی از محورهای مهم توسعه شهرستان اهر را تقویت و توسعه طرح های معدن مس ایران در این شهرستان عنوان کرده و خواستار سرمایه گذاری شرکت ملی مس ایران در این زمینه شد.

صدیقی گفت: منطقه ارسباران یکی از مناطق 20 گانه معدن کشور است که قریب به 40 درصد مس ایران در این استان خصوصاً شهرستانهای ورزقان و اهر قرار دارد.

وی گفت: این منطقه به جهت استعداد بالقوه در بخش معدن خصوصاً مس یکی از شهرستانهایی است که عنایت ویژه دولت و مسئولین شرکت مس ایران را می طلبد تا با حمایت از طرح های معدن منطقه تلاش های موثری را در جهت رونق شهرستان و اشتغالزایی منطقه بردارد.

فرماندار اهر، معدن مس مزرعه اهر را یکی از معادن فعال شهرستان اهر اعلام کرد که هم اکنون زمینه اشتغال برای بیش از 100 نفر فراهم شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حمایت شرکت ملی مس ایران که در سفر اخیر مدیرعامل شرکت مس ایران قول مساعد در جهت تسریع در عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه کنسانتره و فلوتاسیون سرباره مس داده شد یکی از خواسته های اصلی اهالی این شهرستان محقق شود.

وی در قسمتی دیگر از سخنان خود با ا اشاره به اینکه تاکنون بیش از 10 مورد پروانه بهره برداری برای معادن مس در شهرستان اهر داده شده است حمایت از بخش خصوصی را در راستای اصل 44 قانون اساسی برای رونق و توسعه این صنعت در شهرستان اهر ضروری برشمرد.

فرماندار اهر در قسمتی دیگر از سخنان خود محورهای توسعه شهرستان اهر را معدن، کشاورزی و گردشگری اعلام کرد و با اشاره به اینکه صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی شرکت مس ایران از شرکت های سرمایه گذاری فعال در مناطق مختلف است خواستار عنایت ویژه این مسئولین صندوق برای سرمایه گذاری طرح های معدنی و گردشگری اهر شد.