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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد جواد بختیاری در بروجرد برپا شد

نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد جواد بختیاری در بروجرد برپا شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از آثار خوشنویسی استاد "جواد بختیاری" در مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرین کوب بروجرد با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اظهار داشت: در این نمایشگاه 20 تابلوی نفیس نقاشی - خوشنویسی از آثار این هنرمند به نمایش گذاشته شده است.

نادر ارجمندی با بیان اینکه این نمایشگاه تا پنجم تیر ماه دایر است، بیان داشت: این نمایشگاه در راستای برگزاری جشنواره استانی تذهیب و تشعیر در بروجرد برپا شده است.

وی همچنین به دیگر برنامه ها در قالب این جشنواه اشاره کرد و یادآور شد: 25خرداد ماه کلاس آموزش عملی خوشنویسی با شرکت بیش از 250خوشنویس استان لرستان با حضور استاد بختیاری در بروجرد برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: همزمان با برگزاری این دوره آموزشی، جشنواره تذهیب و تشعیر با حضور 40خوشنویس برجسته استان لرستان برگزار و از مجموع آثار این افراد، 10اثر با موضوع امام علی (ع) انتخاب و تجلیل خواهد شد.

بنابر این گزارش جواد بختیاری از استادان برجسته خوشنویسی معاصر ایران است که در سال 1335 در شهر بروجرد و در خانواده ای اهل ذوق و هنر به دنیا آمد.

وی امروزه از استادان تراز اول خوشنویسی کشور است و در خط نستعلیق به دارنده "خط طلایی" شهرت یافته است.

استاد بختیاری در سال 1376 برنده جشنواره جهانی خوشنویسی تهران شده و دهها نمایشگاه معتبر در ایران، ترکیه، ایتالیا، چین، پاریس و کشورهای دیگر ترتیب داده است.

آثار خوشنویسی وی در قالب کتابها و مجموعه های مختلف به چاپ رسیده که از میان آنها می توان به طربنامه عشق، سخن عشق، شور مستی و کتیبه اشاره کرد.

کد مطلب 1333729

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