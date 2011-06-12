نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد جواد بختیاری در بروجرد برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد اظهار داشت: در این نمایشگاه 20 تابلوی نفیس نقاشی - خوشنویسی از آثار این هنرمند به نمایش گذاشته شده است.

نادر ارجمندی با بیان اینکه این نمایشگاه تا پنجم تیر ماه دایر است، بیان داشت: این نمایشگاه در راستای برگزاری جشنواره استانی تذهیب و تشعیر در بروجرد برپا شده است.

وی همچنین به دیگر برنامه ها در قالب این جشنواه اشاره کرد و یادآور شد: 25خرداد ماه کلاس آموزش عملی خوشنویسی با شرکت بیش از 250خوشنویس استان لرستان با حضور استاد بختیاری در بروجرد برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: همزمان با برگزاری این دوره آموزشی، جشنواره تذهیب و تشعیر با حضور 40خوشنویس برجسته استان لرستان برگزار و از مجموع آثار این افراد، 10اثر با موضوع امام علی (ع) انتخاب و تجلیل خواهد شد.

بنابر این گزارش جواد بختیاری از استادان برجسته خوشنویسی معاصر ایران است که در سال 1335 در شهر بروجرد و در خانواده ای اهل ذوق و هنر به دنیا آمد.

وی امروزه از استادان تراز اول خوشنویسی کشور است و در خط نستعلیق به دارنده "خط طلایی" شهرت یافته است.

استاد بختیاری در سال 1376 برنده جشنواره جهانی خوشنویسی تهران شده و دهها نمایشگاه معتبر در ایران، ترکیه، ایتالیا، چین، پاریس و کشورهای دیگر ترتیب داده است.

آثار خوشنویسی وی در قالب کتابها و مجموعه های مختلف به چاپ رسیده که از میان آنها می توان به طربنامه عشق، سخن عشق، شور مستی و کتیبه اشاره کرد.