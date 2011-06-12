زندانبانی اسلامی الگوی موفقی در سطح دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در حاشیه بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد اظهار داشت: توجه به استقرار امنیت و انضباط در زندانها از دیرباز مقوله ای کلیدی در حوزه زندانبانی در سراسر دنیا بوده و هست از این رو کشورهای مختلف همیشه در حال به روز رسانی معادلات این مبحث هستند.

وی امنیت را اصلی ترین مبحث زندانبانی علمی دانست و افزود: امروز روند مطالعاتی مباحث ایمنی و سالم سازی زندانها دیگر آن شکل سنتی خود را پشت سر گذاشته و جای خود را به معادلات نوین و مدرن داده است.

مدیرکل زندانهای لرستان ادامه داد: حلقه های زنجیره زندانبانی باید به درستی در کنار یکدیگر قرار داده شوند تا شاهد زندانی ایمن و پاک باشیم.

وی نا امن ساختن محیط برای مجرمان و تبهکاران را مختص به دنیای بیرون از زندان ندانست و بیان کرد: آنچه مسلم است لازمه بهره مند بودن از زندانی پاک، نا امن کردن محیط برای آن دسته از زندانیانی است که اقدامات خلاف مقررات و آیین نامه را انجام می دهند.

محمدی اظهار داشت: زندان جامعه ای است که اقشار مختلفی در آن حضور دارند و طبیعی است که دارای حقوق و امتیازات متعددی همانند دیگر شهروندان هستند که باید در چارچوب قوانین و مقررات برای برآورده کردن آنها برنامه ریزی لازم را بعمل آورد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان بیان کرد: اهتمام مسئولان سازمان زندانهای کشور همیشه بر این بوده که حول محور دستورات دین مبین اسلام و آیین نامه ای که توجه به احکام اسلامی، کرامت زندانیان و حقوق آنها در آن به روشنی قابل مشاهده است، مقدمات اصلاح رفتار افرادی که مرتکب جرم شده اند را فراهم آورند و همین امر سبب شده که بعنوان الگوی موفقی در سطح جهان به زندانبانی اسلامی توجه شود.

محمدی افزود: با توجه به در اولویت قرار گرفتن ارتقاء سطح امنیت در زندانها، پیش بینی می شود در سال جاری شاهد تحول عمیقی در این زمینه باشیم.

وی گفت: روند بهبود وضعیت مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد در حوزه های امنیتی و فرهنگی مسیر خوبی را در پیش گرفته است که با تداوم اجرای برنامه های ابلاغی شاهد ارتقا مطلوبتر کیفیت خدمات در این زندان خواهیم بود.