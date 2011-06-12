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۲۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

محمدی مطرح کرد:

زندانبانی اسلامی الگوی موفقی در سطح دنیاست

زندانبانی اسلامی الگوی موفقی در سطح دنیاست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان لرستان با اشاره به شاخصهای زندانبانی اسلامی، از این الگو به عنوان الگویی موفق در دنیا نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در حاشیه بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد اظهار داشت: توجه به استقرار امنیت و انضباط در زندانها از دیرباز مقوله ای کلیدی در حوزه زندانبانی در سراسر دنیا بوده و هست از این رو کشورهای مختلف همیشه در حال به روز رسانی معادلات این مبحث هستند.

وی امنیت را اصلی ترین مبحث زندانبانی علمی دانست و افزود: امروز روند مطالعاتی مباحث ایمنی و سالم سازی زندانها دیگر آن شکل سنتی خود را پشت سر گذاشته و جای خود را به معادلات نوین و مدرن داده است.

مدیرکل زندانهای لرستان ادامه داد: حلقه های زنجیره زندانبانی باید به درستی در کنار یکدیگر قرار داده شوند تا شاهد زندانی ایمن و پاک باشیم.

وی نا امن ساختن محیط برای مجرمان و تبهکاران را مختص به دنیای بیرون از زندان ندانست و بیان کرد: آنچه مسلم است لازمه بهره مند بودن از زندانی پاک، نا امن کردن محیط برای آن دسته از زندانیانی است که اقدامات خلاف مقررات و آیین نامه را انجام می دهند.

محمدی اظهار داشت: زندان جامعه ای است که اقشار مختلفی در آن حضور دارند و طبیعی است که دارای حقوق و امتیازات متعددی همانند دیگر شهروندان هستند که باید در چارچوب قوانین و مقررات برای برآورده کردن آنها برنامه ریزی لازم را بعمل آورد.

مدیر کل زندانهای استان لرستان بیان کرد: اهتمام مسئولان سازمان زندانهای کشور همیشه بر این بوده که حول محور دستورات دین مبین اسلام و آیین نامه ای که توجه به احکام اسلامی، کرامت زندانیان و حقوق آنها در آن به روشنی قابل مشاهده است، مقدمات اصلاح رفتار افرادی که مرتکب جرم شده اند را فراهم آورند و همین امر سبب شده که بعنوان الگوی موفقی در سطح جهان به زندانبانی اسلامی توجه شود.

محمدی افزود: با توجه به در اولویت قرار گرفتن ارتقاء سطح امنیت در زندانها، پیش بینی می شود در سال جاری شاهد تحول عمیقی در این زمینه باشیم.

وی گفت: روند بهبود وضعیت مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد در حوزه های امنیتی و فرهنگی مسیر خوبی را در پیش گرفته است که با تداوم اجرای برنامه های ابلاغی شاهد ارتقا مطلوبتر کیفیت خدمات در این زندان خواهیم بود.

کد مطلب 1333741

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