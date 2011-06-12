10 میلیارد تومان اعتبار به طرح آبرسانی بجنورد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شرکت آب منطقه ای استان و پیمانکاران این پروژه در محل تصفیه خانه در حال ساخت در 10 کیلومتری غرب بجنورد حضور یافت و اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات به میزان 15 تا 22 درصد این طرح در سالهای قبل و از طرفی بدلیل اهمیت طرح و لزوم جبران کسری این اعتبار مبلغ 10 میلیون تومان از اعتبارات در اختیار استاندار به این طرح تخصیص یافت.

وی بیان کرد: با تخصیص اعتبارات ملی و همچنین 10 تا 20 میلیارد تومان اعتبارات از محل فروش اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو، این پروژه تا پایان شهریورماه سال 1391 افتتاح شود.



استاندار خراسان شمالی یادآور شد: این پروژه تا کنون 53 درصد پیشرفت ریالی و تخصیص اعتبار و 70 درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته و پیمانکار حدود 11 میلیارد تومان طلبکار است.



شفقت پس از اختصاص این میزان اعتبار به مدیران مربوطه توصیه کرد: نقدینگی طرح را مدیریت کنند و کار را پیش ببرند تا میزان طلب پیمانکار ازاعتبارات سال آینده قابل پرداخت باشد.



استاندار خراسان شمالی یاد آور شد: در آغاز طرح، زمان 30 ماهه برای این پروژه پیش بینی شده بود که این زمان به دلیل حجم زیاد کار و توپوگرافی کوهستانی و احداث چهار ایستگاه پمپاژ و همچنین کاهش اعتبارات در سالهای گذشته به 45 ماه رسید که زمانی منطقی است.



وی افزود: زیرساختهای این طرح و برنامه ریزیها برای آبرسانی به روستاهای مسیر و شهر بجنورد برای پاسخگویی به جمعیت بالغ بر دو برابر میزان فعلی منظور شده است.



طول مسیر آبرسانی این طرح 48 کیلومتر است که حدود 25 کیلومتر آن با لوله های فولادی، چدنی و فایبر گلاس با پمپاژ و باقی مسیر به صورت ثقلی از سد شیرین دره به بجنورد لوله گذاری شده است.