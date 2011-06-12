مدرسه تکواندو در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشوندی در حاشیه دوره یک روزه آموزشی تکواندوکاران استان یزد اظهار داشت: مدرسه تکواندو استان یزد به منظور ارتقای وضعیت ورزشکاران این رشته و تربیت ورزشکاران حرفه ای از تابستان امسال در یزد راه اندازی می شود.

وی همچنین از برنامه ریزی هیئت تکواندو استان یزد برای برگزاری دوره های آموزشی همچنین برگزاری مسابقات منظم خبر داد.

عالیشوندی با بیان اینکه جایگاه فعلی تکواندو یزد در شان این استان نیست، عنوان کرد: تکواندو در استان یزد می تواند از جایگاه بسیار خوبی برخوردار باشد.

وی با انتقاد از اینکه اکنون لیگ منظم تکواندو در استان یزد نداریم، اظهار امیدواری کرد که در فصلهای آینده بتوانیم لیگ منظم تکواندو را در استان یزد برگزار کنیم تا ورزشکاران توانمند استان در این رشته ورزشی فرصتی برای شکوفایی استعدادهای خود پیدا کنند.

عالیشوندی با تاکید بر اینکه بخش عمده فعالیت تکواندوکاران وابسته به مربیان خوب است، افزود: تعداد مربیان حرفه ‌ای تکواندو در استان یزد انگشت ‌شمار است و لازم است مربیان برجسته و حاذق را از سایر استانها به کار بگیریم.

دوره یک روزه آموزشی تکواندوکاران با حضور 20 ورزشکار استان یزد برگزار شد.